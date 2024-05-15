Сейчас различные компании создают на базе технологий ИИ и машинного обучения различных ИИ-помощников, но вопрос в другом: в монетизации подобных инвестиций.

OpenAI объявила о запуске передовой модели GPT-4o. Несмотря на то, что она не является совершенно новой, ее внедрение представляет собой значимый шаг в развитии искусственного интеллекта. В новую нейросеть были интегрированы функции голосового взаимодействия, распознавания текста и обработки видео. Хотя подобные возможности уже существовали ранее в различных ИИ-стартапах, OpenAI решила объединить их в один комплексный продукт. На сегодняшний день множество компаний внедряют различные ИИ-ассистенты на основе технологий машинного обучения, однако основной вопрос заключается в способах монетизации таких инвестиций.

Помимо анонса от OpenAI, компания Apple также сообщила о намерении интегрировать ИИ на основе ChatGPT в свои устройства, включая голосового помощника Siri на iPhone. Существуют слухи о возможной покупке OpenAI со стороны Apple.

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Реакция Wall Street на эти сообщения была скептической: акции Apple 13 мая незначительно упали на 0,08%, потеряв 3,25% с начала года. Microsoft, который стоит за OpenAI неофициально, сталкивается с проблемой невысокой отдачи от инвестиций в OpenAI.

Легко утверждать, что OpenAI создает продукты для широкой аудитории, не уделяя должного внимания доходам. Однако инвесторы заинтересованы в возврате своих средств, даже если им понятны способы получения косвенной выгоды от продуктов, подобных ChatGPT.

Путем использования ChatGPT и аналогичных технологий осуществляется сбор пользовательской информации. Многие пользователи бездумно делятся данными с нейросетями, иногда даже не осознавая последствий такого действия. Кроме того, ответы нейросетей влияют на мышление пользователей, подобно тому, как это происходит при запросе информации в Google.

Когда мы передаем автоматизации процесс включения-выключения реле в нашем холодильнике, это одно. Но когда на решения человека начинают влиять тот или иной ИИ-помощник, это совсем другое. Можно ли абсолютно доверять всему, что генерирует нейросеть? Сложно сказать. Ведь хотя алгоритмы могут быть безупречны, внедренные в них данные могут быть искаженными, что подвергает сомнению их объективность.

Было бы ошибкой утверждать, что в продуктах OpenAI отсутствует цензура, направленная на предотвращение использования их в преступных целях. В компании существует идеологическая и политическая цензура, что находит отражение в их продуктах.

Подводя итог, следует сказать, что в индустрии искусственного интеллекта наблюдается активное развитие стартапов. Некоторые из них привлекают значительные инвестиции, однако не всегда обеспечивают приемлемую отдачу. Сфера ИИ привлекает внимание, однако необходимо взвешенно подходить к вопросу о его использовании и последствиях.