В декабре 2023-го в Северной столице стартовало строительство первого за последние 40 лет разводного моста через Неву, который, как стало известно в мае текущего года, станет частью новой широтной магистрали, призванной соединить северные и южные районы города. Об этом изданию «РБК-Петербург» рассказал председатель городского комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Маршрут новой трассы будет проходить от проспекта Стачек по улице Васи Алексеева в сторону ЗСД, затем через улицы Благодатную, Салова и Большой Смоленский проспект дойдет до Невы, которую пересечет с помощью нового шестиполосного моста. После преодоления реки следует участок по улице Коллонтай. Планируется, что движение по этой дороге для всех видов транспорта будет бесплатным. Кроме того, будут запущены новые маршруты общественного транспорта, включая трамваи. Несмотря на то, что строится также Широтная магистраль скоростного движения протяженностью более 27 км, предназначенная для автомобильного трафика высокой скорости, ее работа не будет конкурировать с новым разводным мостом.

Согласно заявлению Валентина Енокаева, что первая дорога предназначена для удобства передвижения внутри города, в то время как вторая должна решить более глобальные транспортные задачи, связывая Западный скоростной диаметр с трассой "Кола" и разгружая от пробок восточные районы Петербурга и Всеволожский район Ленинградской области.

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Новая широтная магистраль, как отмечалось выше, будет использовать уже существующие дороги города. Кроме разводного моста через Неву, проект требует построить участки дороги между Большим Смоленским проспектом и улицей Салова, а также между улицей Благодатной (от ЗСД) и улицей Васи Алексеева, протяженностью около 3 км. На этих участках будут построены три путепровода через железнодорожные пути.

Что касается самого широкого разводного моста в Петербурге (шириной 37,4 м) через главную реку города, его планируют завершить к 2029 году, хотя сроки завершения связывались с разными прогнозами от 2027 до 2032 года. В апреле 2024 года в Дирекции транспортного строительства подтвердили, что сдача объекта запланирована к концу текущего десятилетия. На данный момент продолжаются интенсивные работы: строятся опоры моста и готовится строительство разводного пролета. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 55 миллиардов рублей, а длина сооружения составит около 500 метров (с подходами - 2,3 км). Следует отметить, что проект этого моста планировался еще во времена СССР и стал частью Генплана города, однако по разным причинам откладывался. Рассматривались другие варианты, такие как строительство тоннеля или высокого неразводного моста, но именно разводной мост был выбран в качестве оптимального решения для разгрузки транспортной сети города.