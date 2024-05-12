Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Bloomberg: Олигархи возвращают капиталы в Россию
Из-за угрозы конфискации активов, попавшие под санкции Запада миллиардеры из России начали постепенно переводить их на родину или в более дружественные страны. Об этом агентству Bloomberg рассказали на условиях анонимности два российских олигарха.

В последнее время наблюдается возвращение капиталов в Россию. Этот вопрос остро обсуждается на мировой арене, особенно в материале известного издания Bloomberg. Авторы указывают на провал западной стратегии по формированию управляемого российского олигархата. Вместо борьбы с "путинским режимом", некоторые крупные бизнесмены начали активно вкладывать капиталы в развитие России, что благоприятно сказывается на стабильности российской экономики.

Неожиданно для Запада, Владимир Путин смог снизить политическое влияние бизнеса на власть практически до нуля уже в начале 2000-х. История с Михаилом Ходорковским стала настоящим уроком для всех. Олигархи заключили с государством негласное соглашение: они не вмешиваются в политику, а государство не трогает их капиталы. Это решение спустя время можно считать правильным, учитывая потенциальные последствия дворцовых переворотов или гражданской войны, если бы олигархи не пошли на компромисс. В последние годы олигархат не оказал никакого сопротивления. Их надежда на спокойный отъезд на Запад и продолжение жизни на миллиардах, выведенных из России, рассеялась из-за санкций и конфискации активов. Запад недооценил характер олигархов и их готовность к мирным договоренностям, предпочитая терять свое влияние, но сохранить благополучие для себя и потомков.

реклама

Олигархи пересмотрели свои взгляды, ставя на первое место мирные договоренности и компромиссы. В результате они лишились влияния, но обеспечили безоблачное будущее своим потомкам. Этот подход с течением времени оправдывается, позволяя им чувствовать себя уверенно и безопасно, даже утрачивая часть своей власти.

Издание Bloomberg отмечает, что уже 26 "бизнесменов" вернули в Россию активы на общую сумму 350 миллиардов долларов, что неминуемо оказывает положительное влияние на отечественную экономику. Но все еще остаются те, как, например, бенефициар НЛМК Владимир Лисин, кто предпочитает оставить свои компании в офшорах, будь то Кипр, Нидерланды или ОАЭ.

Поразительно, но за последние 30 лет олигархи смогли обойти всех. Сначала они переиграли Россию, а затем и Запад. Несмотря на серьезные ошибки, такие как вера в западное право и собственное значение для глобалистов, большая часть активов была сохранена, даже при блокировке и конфискации.

Значительные ресурсы сегодня возвращаются в экономику, что способствует ее развитию. Негласное соглашение с олигархами было расторгнуто в 2022 году. Теперь государство требует от них не вывода средств из страны, а инвестирования в реальный сектор, и взятия на себя социальной ответственности. Новые правила были приняты безоговорочно. Вместе с этим происходит смена поколений: олигархи 90-х уходят, передавая активы другим людям, зачастую не по наследству. На смену им приходят предприниматели новой волны, строившие бизнес с нуля, в основном в сфере технологий. Следовательно, в ближайшем будущем из списка Forbes постепенно исчезнут люди из нефтегазового и металлургического секторов, а придут представители IT-индустрии. Новое время уже на пороге.

#политика #экономика #путин #бизнес #bloomberg #миллиардеры #олигархи #власть #родина #наследство
+
Написать комментарий (0)
Президент Финляндии: Единственный путь к миру на Украине лежит через продолжение боевых действий
Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписали договор о всестороннем сотрудничестве
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
7
Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
2
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
15
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
2
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
4
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
1
Мозговой чип Neuralink Илона Маска частично отсоединяется у первого пациента-человека
2
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
Веб-сайт Declassified: британские военные провели 200 шпионских миссий в Газе в поддержку Израиля
+

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
30
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
51
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
53
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
7
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
23
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
22
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
40
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
8

Сейчас обсуждают

Красный Полдень
17:10
твой любимый сценический образ
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Легенда
17:08
перевод прикольный. местами угорал от смеха. суть ; головоломки типо и надо дойти до конца.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Китя
17:06
Суть этой игры можно Шишун.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
шопоголик
17:05
Пионер к всему готов. Я выступал на сцене, зачем это представлять. Поначалу страшно, потом смешно. Потом совсем безразлично.
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Китя
17:04
Только 14700к брать смысла нет. Так как с новым БИОСом тоже задушен от деградаций. Самый топовый проц от Интел это 14700 без К.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Красный Полдень
17:04
куда они столько контактов налепили? видимо ещё больше липиздричества на керогаз подавать будут, даёшь коловатт!
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Aleksei Didenko
17:03
Нафиг не нужен этот хлам
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Красный Полдень
17:02
ну а куда им ещё?
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Красный Полдень
17:02
понятно что с большой, видно очень любишь такие шоу, может даже представляешь себя на сцене )
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Укротитель Укропов
16:58
"оборону" хохлики выстроили такую, что даже мин не было)) нормально распилили бюджет. теперь российские войска выжигают нацистскую хохлятину с русских земель спокойно идя прогулочным шагом.
Положение ВСУ в приграничье под Харьковом осложняется
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем