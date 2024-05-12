Из-за угрозы конфискации активов, попавшие под санкции Запада миллиардеры из России начали постепенно переводить их на родину или в более дружественные страны. Об этом агентству Bloomberg рассказали на условиях анонимности два российских олигарха.

В последнее время наблюдается возвращение капиталов в Россию. Этот вопрос остро обсуждается на мировой арене, особенно в материале известного издания Bloomberg. Авторы указывают на провал западной стратегии по формированию управляемого российского олигархата. Вместо борьбы с "путинским режимом", некоторые крупные бизнесмены начали активно вкладывать капиталы в развитие России, что благоприятно сказывается на стабильности российской экономики.

Неожиданно для Запада, Владимир Путин смог снизить политическое влияние бизнеса на власть практически до нуля уже в начале 2000-х. История с Михаилом Ходорковским стала настоящим уроком для всех. Олигархи заключили с государством негласное соглашение: они не вмешиваются в политику, а государство не трогает их капиталы. Это решение спустя время можно считать правильным, учитывая потенциальные последствия дворцовых переворотов или гражданской войны, если бы олигархи не пошли на компромисс. В последние годы олигархат не оказал никакого сопротивления. Их надежда на спокойный отъезд на Запад и продолжение жизни на миллиардах, выведенных из России, рассеялась из-за санкций и конфискации активов. Запад недооценил характер олигархов и их готовность к мирным договоренностям, предпочитая терять свое влияние, но сохранить благополучие для себя и потомков.

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Олигархи пересмотрели свои взгляды, ставя на первое место мирные договоренности и компромиссы. В результате они лишились влияния, но обеспечили безоблачное будущее своим потомкам. Этот подход с течением времени оправдывается, позволяя им чувствовать себя уверенно и безопасно, даже утрачивая часть своей власти.

Издание Bloomberg отмечает, что уже 26 "бизнесменов" вернули в Россию активы на общую сумму 350 миллиардов долларов, что неминуемо оказывает положительное влияние на отечественную экономику. Но все еще остаются те, как, например, бенефициар НЛМК Владимир Лисин, кто предпочитает оставить свои компании в офшорах, будь то Кипр, Нидерланды или ОАЭ.

Поразительно, но за последние 30 лет олигархи смогли обойти всех. Сначала они переиграли Россию, а затем и Запад. Несмотря на серьезные ошибки, такие как вера в западное право и собственное значение для глобалистов, большая часть активов была сохранена, даже при блокировке и конфискации.

Значительные ресурсы сегодня возвращаются в экономику, что способствует ее развитию. Негласное соглашение с олигархами было расторгнуто в 2022 году. Теперь государство требует от них не вывода средств из страны, а инвестирования в реальный сектор, и взятия на себя социальной ответственности. Новые правила были приняты безоговорочно. Вместе с этим происходит смена поколений: олигархи 90-х уходят, передавая активы другим людям, зачастую не по наследству. На смену им приходят предприниматели новой волны, строившие бизнес с нуля, в основном в сфере технологий. Следовательно, в ближайшем будущем из списка Forbes постепенно исчезнут люди из нефтегазового и металлургического секторов, а придут представители IT-индустрии. Новое время уже на пороге.