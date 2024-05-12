Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
После временного перерыва Ликино-Дулевский завод возрождает производство уникальных низкопольных городских автобусов ЛиАЗ-6213. Несмотря на возникшие трудности с комплектующими и сотрудничеством, завод вновь начал выпускать обновленные модели автобусов.

На Ликино-Дулевском заводе возрождают производство уникальных низкопольных городских автобусов ЛиАЗ-6213 после вынужденного перерыва. Эти автобусы-гармошки, способные вместить одновременно до 190 пассажиров, впервые сошли с конвейера в 2007 году. Однако с 2014 года на протяжении двух лет производство стояло, так как отсутствовали заказы и возникли временные проблемы с поставкой импортных комплектующих.

В 2016 году на заводе вновь начали выпускать ЛиАЗ-6213 с обновленным дизайном кузова и полностью низкопольной задней частью. При этом в процессе сборки применяется узел сочленения HNGK 19.5 от немецкой компании Hubner. Однако в 2022 году Hubner отказалась от сотрудничества с российской компанией, вынудив на время приостановить производство низкопольных автобусов-гармошек еще на два года. И наконец, в мае 2024 года появился новый поставщик для ЛиАЗа, хотя опять же из-за границы. Пока что внутри страны не производят узлы сочленения, один из самых сложных элементов в этой технике. Интересно, что даже в СССР из-за этой же причины двухсекционные автобусы почти не собирали, и по улицам советских городов ездили венгерские «Икарусы». Новые двухсекционные «Лиазы» будут оснащены отечественным 4-тактным турбодизелем ЯМЗ-537 мощностью 360 л.с.

реклама

Сегодня в России, помимо Ликинского завода, газомоторные "гармошки" под брендом Volgabus выпускает холдинг Bakulin Motors Group. Вместимость их автобусов не уступает ЛиАЗ-6213, хотя рекорд по длине все же принадлежит детищу подмосковного предприятия - 18,75 м против 18,5 м.

Кроме того, в 2024 году в Нефтекамске начинается массовое производство полностью низкопольных автобусов КамАЗ-6299 с шестицилиндровым газовым двигателем мощностью 320 л.с., работающим на сжатом метане. Эти "гармошки" вмещают 155 человек. На них используется китайская лицензионная копия узлов сочленения фирмы Hubner, как уже сообщалось ранее.

Как мы видим, российские предприятия ищут пути совершенствования и развития производства транспортных средств. Несмотря на проблемы с поставкой импортных комплектующих, компании находят альтернативные решения для продолжения работы. Кроме того, с появлением новых поставщиков и использованием отечественных двигателей, российские производители автобусов остаются конкурентоспособными на рынке.

#новости #производство #импортозамещение #автобусы #bakulin motors group #hubner #volgabu #камаз-6299 #лиаз-6213 #ликино-дулевский завод
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
7
Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
1
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
2
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
14
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
2
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
4
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
1
Мозговой чип Neuralink Илона Маска частично отсоединяется у первого пациента-человека
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Веб-сайт Declassified: британские военные провели 200 шпионских миссий в Газе в поддержку Израиля
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
30
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
51
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
53
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
7
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
21
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
22
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
8
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
29

Сейчас обсуждают

Максим Яновский
16:09
Полностью согласен! Всю статейку не осилил, хватило первых нескольких абзацев.
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
HP91
16:08
О фашистские страны опять вместе ) ничего нового
Германия и Япония проведут первые совместные учениях Сухопутных войск в следующем году
Красный Полдень
16:04
Точно, именно их знает лично шопоголик
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Элчин Исмаилов
16:03
Пфф, ...Впереди у них – дальнейшее совершенствование и масштабирование инновационного проекта. А это значит: них.я не добились, дайте ещё больше бабла.
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
lewile
16:03
Это ЕА они так не умеют, будет прям вставки роликов, хочешь пропустить делюксультра версию купи или скип за 50р микротранзакцией...
Electronic Arts обсуждает возможность интеграции рекламы в свои игры
Майкопское Честное
16:01
Да какая в жопу разница, сколько у них яиц.
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
VAKT
16:01
а что в них не так ? Они удобные
RDNA5 станет совершенно новой архитектурой компании AMD, разработанной с нуля
lewile
16:01
Ну одно дело реклама в играх типа плакаты на стенах, но они же рекламные ролики впихают прям в процесс игры этож ЕА те ещё гомосяо.
Electronic Arts обсуждает возможность интеграции рекламы в свои игры
Nvidia&Intel Hater
16:00
они однояйцевые близнецы,с одним яйцом то есть на двоих
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Майкопское Честное
15:59
А как же Зеро и Зистакс?
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем