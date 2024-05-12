После временного перерыва Ликино-Дулевский завод возрождает производство уникальных низкопольных городских автобусов ЛиАЗ-6213. Несмотря на возникшие трудности с комплектующими и сотрудничеством, завод вновь начал выпускать обновленные модели автобусов.

На Ликино-Дулевском заводе возрождают производство уникальных низкопольных городских автобусов ЛиАЗ-6213 после вынужденного перерыва. Эти автобусы-гармошки, способные вместить одновременно до 190 пассажиров, впервые сошли с конвейера в 2007 году. Однако с 2014 года на протяжении двух лет производство стояло, так как отсутствовали заказы и возникли временные проблемы с поставкой импортных комплектующих.

В 2016 году на заводе вновь начали выпускать ЛиАЗ-6213 с обновленным дизайном кузова и полностью низкопольной задней частью. При этом в процессе сборки применяется узел сочленения HNGK 19.5 от немецкой компании Hubner. Однако в 2022 году Hubner отказалась от сотрудничества с российской компанией, вынудив на время приостановить производство низкопольных автобусов-гармошек еще на два года. И наконец, в мае 2024 года появился новый поставщик для ЛиАЗа, хотя опять же из-за границы. Пока что внутри страны не производят узлы сочленения, один из самых сложных элементов в этой технике. Интересно, что даже в СССР из-за этой же причины двухсекционные автобусы почти не собирали, и по улицам советских городов ездили венгерские «Икарусы». Новые двухсекционные «Лиазы» будут оснащены отечественным 4-тактным турбодизелем ЯМЗ-537 мощностью 360 л.с.

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Сегодня в России, помимо Ликинского завода, газомоторные "гармошки" под брендом Volgabus выпускает холдинг Bakulin Motors Group. Вместимость их автобусов не уступает ЛиАЗ-6213, хотя рекорд по длине все же принадлежит детищу подмосковного предприятия - 18,75 м против 18,5 м.

Кроме того, в 2024 году в Нефтекамске начинается массовое производство полностью низкопольных автобусов КамАЗ-6299 с шестицилиндровым газовым двигателем мощностью 320 л.с., работающим на сжатом метане. Эти "гармошки" вмещают 155 человек. На них используется китайская лицензионная копия узлов сочленения фирмы Hubner, как уже сообщалось ранее.

Как мы видим, российские предприятия ищут пути совершенствования и развития производства транспортных средств. Несмотря на проблемы с поставкой импортных комплектующих, компании находят альтернативные решения для продолжения работы. Кроме того, с появлением новых поставщиков и использованием отечественных двигателей, российские производители автобусов остаются конкурентоспособными на рынке.