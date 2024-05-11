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gotreksson
В России появится новый пеший туристический маршрут между Западной и Восточной Сибирью
Новый пеший маршрут протяженностью 50 километров обещает стать увлекательным приключением для туристов к 2024 году. Планируется, что тропа будет проходить через живописные места сибирской природы, горы, реки и тайгу, а также различные достопримечательности.

Новый путь, который соединит Западную и Восточную Сибирь, обещает стать увлекательным приключением для туристов уже осенью 2024 года. Протяженность этого маршрута, который проложен между горными хребтами в Красноярском крае, составит 50 километров. Прохождение пути может занять целый день, ведь это уникальная пешеходная туристическая тропа, предназначенная для путешествий и наслаждения природой.

Информация о данном проекте была опубликована на сайте Госзакупок в середине апреля текущего года. Начальная стоимость контракта на благоустройство территории на объекте «Туристический маршрут, объединяющий западную и восточную Сибирь «Енисейская тропа» оценивалась в 17,3 миллиона рублей. Заказчиком выступило КГКУ «Туристский информационный центр Красноярского края». На конкурс были поданы всего две заявки. По итогам оценки, в начале мая был выбран подрядчик, предложивший реализовать данный проект за 15,3 миллиона рублей. Имя исполнителя не разглашается, детали о заключении контракта на текущий момент отсутствуют на сайте.

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По задумке, пеший маршрут простирается от села Зыково до Николаевского моста, продолжаясь вдоль Енисея до Красноярского водохранилища. Первая фаза строительства 50 километров тропы из 100 будет завершена до ноября 2024 года в рамках текущего контракта.

Этот уникальный маршрут проложен сквозь тайгу, предлагая путешественникам возможность исследовать живописные уголки сибирской природы и насладиться потрясающими видами с горных вершин. Вдоль всего пути будут установлены навигационные знаки и интересные художественные объекты, делающие прогулку еще более увлекательной.

Пройдя через поля, лесные дороги и уникальные геологические образования, такие как Торгашинская пещера, путешественники смогут ощутить величие сибирской природы со всех сторон. На тропе открываются потрясающие виды на горы, реки и тайгу, создавая неповторимую атмосферу для приключений и отдыха.

На 31-м километре тропа приведет к самой длинной в России лестнице с 1683 ступеньками, далее путешественник окажется у Восточного входа в национальный парк "Красноярские Столбы". Затем маршрут пройдет через фан-парк "Бобровый лог" и поведет приключенца на север через городскую зону до Николаевского моста. После 50-го километра тропа повернет на юг, пройдя через Эко-парк "Гремячая грива" до Дивногорска и далее в сторону Красноярского моря. 

Эксперты, оценивая информацию по проектам и сметным документам, оставляют восторженные отзывы о масштабности проекта и его уникальности. Однако есть замечания по вопросам безопасности и комфорта для туристов. Полное прохождение тропы в 50 километров (если не торопиться и не останавливаться у каждой достопримечательности) займет около трех дней. Но, по мнению экспертов, кемпинги, которые необходимы для ночлега во время похода, пока не оборудованы.

Возможно, некоторые аспекты проекта еще предстоит уточнить и доработать, чтобы сделать этот маршрут максимально комфортным и безопасным для путешественников.

#туризм #красноярский край #восточная сибирь #енисей #енисейская тропа #западная сибирь #зыково #красноярские столбы #тайга #тропа
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