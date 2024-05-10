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gotreksson
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
Проект по созданию универсального металлургического комплекса нацелен на решение задач по ускоренному импортозамещению и технологическому опережению.

Этот значимый проект был официально запущен летом 2023 года, когда первую символическую сваю забили на стройплощадке. На северном берегу Калининградского залива, недалеко от столицы самого западного региона России, возводится новый металлургический комплекс площадью 30 тыс. кв. м, который планируется использовать для импортозамещения автокомпонентов.

На предприятии будут производить комплектующие для топливных и электрических автомобилей, трубопроводную арматуру и другую продукцию. Ассортимент включает десятки наименований, а в цехах будут использоваться материалы из алюминия, чугуна, меди, стали, титана и магниевых сплавов. В частности, планируется выпуск литых заготовок из алюминия для электродвигателей. На заводе будут установлены четыре машины литья с высоким и две с низким давлением для изготовления деталей автомобильных агрегатов. Также будет запущена экструзионная линия для производства крупных изделий, включая кузовы и рамы. Механообрабатывающий парк будет оборудован современным оборудованием, включая 5-ти координатные станки для фрезерной обработки деталей.

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Планируемые объемы производства позволят удовлетворить потребности автомобильного производства компании "АВТОТОР", являющейся инициатором данного проекта, и поставлять продукцию на другие предприятия России. Технический директор завода, который был назначен на должность в декабре 2022 года, заявил, что этот уникальный металлургический комплекс в Калининградской области не имеет аналогов в России. Производственная мощность предприятия составит 10 тыс. тонн стального и чугунного литья в год, а также 5 тыс. тонн цветных металлов.

На сегодня компания «АВТОТОР» активно строит несколько заводов, что позволит заменить импортные продукты и запустить производство конкурентоспособной отечественной продукции, что будет важным этапом в развитии автомобильной отрасли в России. В частности, в марте 2024 года было объявлено о запуске сборочного производства батарей для электромобилей в Калининграде с производственной мощностью 10 тыс. штук в год. Этот знаковый проект будет реализован при участии АО «ТВЭЛ» - управляющей компании Топливного дивизиона «Росатома».

Общий производственный комплекс компании «АВТОТОР» в Калининградской области будет включать в себя двенадцать заводов по производству электромобилей и автомобильных компонентов. Общая сумма инвестиций превышает 70 миллиардов рублей. В текущем году было начато промышленное производство автомобилей марки Forthing в партнерстве с китайскими компаниями с использованием местных деталей с последующим увеличением уровня локализации. Также в феврале 2024 года «АВТОТОР» представил сертифицированный электрический седан AMBERAUTO A5, специально адаптированный для эксплуатации в условиях российского климата.

#новости #технологии #промышленность #инвестиции #производство #импортозамещение #рабочие места #калининград #автотор #металлургия
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