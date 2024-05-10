Правительство Амурской области: развитие крупного медно-никелевого месторождения Кун-Манье обсудили на совещании при Губернаторе Амурской области Василии Орлове. Инвестором проекта выступает группа Highland Gold.

В 2023 году начались предварительные мероприятия по крупному проекту. Российские специалисты уже закончили геологоразведку на никелево-медно-сульфидном месторождении Кун Манье, расположенном на границе Амурской области и Хабаровского края. На данный момент продолжается изыскательская работа на будущем горно-обогатительном комбинате, проводится проектирование основного объекта и инфраструктуры. Планируется завершить технологические исследования до конца текущего года и полностью реализовать инициативу в течение следующих четырех лет. Британская Amurminerals_Corporation весной 2023 года продала месторождение за $34,9 млн компании Beringmetals LLC, принадлежащей предпринимателю Владиславу Свиблову. Запасы этого месторождения оцениваются более чем в 143-145 млн тонн руды, включая 1 млн тонн никеля и 305 тыс. тонн меди. Планируется добыча руды как открытым, так и подземным способами с потенциальным сроком отработки 25 лет и производительностью более 10 млн тонн руды в год.

Запуск предприятия, где будут работать около 2 тыс. человек, ожидается даст сильный импульс развитию северных территорий Приамурья. Реализация этой инициативы принесет дополнительные доходы до 7 млрд рублей в год в виде налогов разного уровня. Проект, как указывается, требует значительных инвестиций из-за его сложности, особенно из-за удаленного месторасположения между горными хребтами.

реклама

Highland Gold, крупная российская золотодобывающая компания, владельцем которой является Владислав Свиблов, реализует проект по строительству автомобильной дороги от Кун Манье до разъезда Улак Байкало-Амурской магистрали в длину порядка 320 км. Также предстоит создание энергетической инфраструктуры. Правительство региона обещает поддержать проект с предоставлением ряда преференций и льгот за счет статуса резидента ТОР «Амурская».

Проект позволит увеличить добычу никеля и меди в России, что имеет стратегическое значение для экономики страны. Предстоящие годы будут ключевыми для развития этого проекта, и его успешная реализация ожидается принести значительные выгоды для всех заинтересованных сторон.