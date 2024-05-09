Фарха Халиди, известная звезда платформы OnlyFans и TikTok, в своем последнем интервью рассказала о том, что команда президента Джо Байдена оплатила ей распространение "политической пропаганды" через ее социальные медиа-платформы.

Фарха Халиди раскрыла детали сделки в ходе своего выступления в подкасте американского публициста Ричарда Ханании. Она рассказала, что ей было предложено выполнять задания, направленные на поддержку кандидатуры судьи, которого продвигала администрация президента Байдена в Верховный суд. Однако условием соглашения было сохранение конфиденциальности по поводу того, что данная деятельность является формой рекламы. Халиди резко выразила свое недовольство подобным подходом, поскольку считает, что ее пытаются использовать в рамках политической пропаганды как "цветного человека" по настоятельному требованию третьих лиц, а не самого президента или его команды. Изучив ситуацию, Халиди не собирается принимать участие в подобных манипуляциях. Она четко высказала свое недовольство тем фактом, что ей пытаются навязать определенные стереотипы о том, как "цветному человеку" следует вести себя в различных ситуациях, особенно когда белые представители пытаются диктовать свои представления о чувствах и переживаниях Халиди, не учитывая ее собственное мнение и позицию.

Важно отметить, что контакт с Халиди был инициирован не командой президента Байдена, а третьими лицами — медийной компанией, которая приобрела право размещения рекламы на платформах, используемых Халиди, где у девушки 1,8 миллиона подписчиков.

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Халиди также поделилась своим опытом создания контент-постов, включая политическую пропаганду, начиная еще со своих студенческих лет в колледже. Она отметила широкий спектр своей деятельности — от работы с организацией "Планируемое отцовство" до коллабораций с администрацией Байдена и сайтами знакомств.

Эта история приоткрывает занавес над системой размещения политической рекламы в социальных сетях США и позволяет задуматься о том, какие уловки и механизмы применяются для манипулирования общественным мнением.

Знаменитый режиссер Стивен Спилберг внесет свой вклад в поддержку повторного избрания Джо Байдена, по сообщению NBC News. Спилберг примет участие в качестве помощника в распространении "достижений президента и его видения будущего развития страны" перед делегатами и зрителями на предстоящем мероприятии Демократической национальной конвенции в Чикаго, запланированной на 19-22 августа.