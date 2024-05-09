В ближайшие четыре года на Дальнем Востоке будет построена шестиполосная автомагистраль протяженностью 18 км. Она соединит федеральную трассу и региональное шоссе, облегчив проезд между поселками. Затраты на проект составят около 20 млрд рублей, строительство начнется в 2026 году.

На Дальнем Востоке в течение ближайших четырех лет построят шестиполосную автомагистраль категории 1Б, протяженностью 18 километров и с возможностью разгоняться до 120 км/ч. Эта новая транспортная артерия появится в Надеждинском районе Приморского края, прокладывая свой путь сквозь земли ТОР «Приморье», будущего города-спутника, Кипарисово 2-е, Сиреневка, Мирный, Вольно-Надеждинское и Новый. Дорога станет связующим звеном между федеральной трассой А-370 «Уссури» и региональным шоссе 05А-614 (Поселок Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка), предлагая альтернативный маршрут и облегчая проезд между поселками Рыбачий и Морской, начиная с Кипарисовского путепровода и заканчивая развязкой у Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров в поселке Зима Южная. Реализация этого проекта намерена коренным образом изменить транспортную обстановку при выезде из краевой столицы, где в настоящее время часто возникают пробки.

ФКУ ДСД «Дальний Восток» объявило о проведении закупки на сумму 20,3 миллиарда рублей в середине апреля 2024 года. После завершения приема заявок от потенциальных подрядчиков 6 мая было представлено два кандидата. Один из них готов разработать проектную документацию, выполнить инженерные изыскания и построить дорогу за 18,35 миллиарда рублей, в то время как другой предложил цену 18,25 миллиарда рублей. Последнему было предоставлено предпочтение заказчика, хотя имя победителя на сайте закупок не было уточнено.

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Работы на месте начнутся в 2026 году после проведения всех необходимых подготовительных мероприятий и утверждения проекта на всех уровнях. Открытие движения по новой скоростной автомагистрали планируется через два года после начала строительства.

В рамках проекта на протяжении 18 километров предполагается построить четыре развязки на разных уровнях, три моста общей протяженностью около 100 метров, девять путепроводов (293 метра и 132 метра — в составе транспортных развязок), шестнадцать водопропускных труб, а также зоны отдыха для водителей и около 2 километров пешеходных тротуаров. С учетом болотистой местности, через которую будет проходить дорога, будут проведены работы по укреплению природных грунтов.

Что касается намеченного города-спутника на юго-востоке Надеждинского района, он станет частью Владивостокского городского округа и будет построен по принципам концессии. В общей сложности планируется возвести 2,5 миллиона квадратных метров жилья, где в перспективе обосноваться смогут 80 тысяч человек. Работа над мастер-планом началась еще в 2022 году, а начало строительства планируется начать уже в текущем году.