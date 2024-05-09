Управление высокоскоростных железных дорог поделилось обновленной информацией о виадуке через реку Фресно. Под данной новостью в соцсетях на инициаторов проекта посыпался шквал критики и насмешек.

Воплощение этого амбициозного проекта, финансируемого за счет налогоплательщиков, уже поглотило огромные $11,2 миллиарда. Однако многие сомневаются в его успешном завершении. На девятый год строительства, в начале мая 2024 года, власти объявили о завершении строительства виадука высотой 482 метра через реку Фресно. Новость вызвала шквал критики и насмешек в социальных сетях по отношению к инициаторам проекта, а проект, возводимый за такую высокую цену, стали называть "мостом из ниоткуда в никуда", на что обратило внимание издание Daily Mail.

Речь идет о высокоскоростной железнодорожной магистрали, задуманной для соединения Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Протяженность линии, где поезда смогут разгоняться до 350 км/ч, должна составить 800 км. Упомянутый виадук фактически является одним из первых крупных искусственных сооружений этого проекта, который изначально планировалось завершить к концу текущего десятилетия. Позже сроки были перенесены на первую половину 2030-х. Этот грандиозный проект был утвержден в 2008 году, но с тех пор различного рода препятствия затрудняли его реализацию. Если раньше многие поддерживали идею проекта, сейчас как отдельные эксперты, так и жители Калифорнии предлагают отказаться от него. По различным оценкам, для завершения строительства понадобится не менее $100 миллиардов.

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Интересно, что на референдуме шестнадцать лет назад (при Арнольде Шварценеггере) выделение средств на проект поддержали 53% голосующих. Наблюдатели отмечают, что если бы граждане могли предвидеть будущее на несколько лет вперед, они, вероятно, не проголосовали бы за эту идею. Тогда стоимость проекта оценивалась в $40 миллиардов.

В случае завершения строительства "железки" путешествие между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско поездом займет в четыре раза меньше времени — сейчас это занимает около десяти часов. Будущая железнодорожная магистраль будет пролегать в основном параллельно действующей линии. На всем пути ожидается 24 станции.

Как заявил действующий губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс после избрания в 2019 году, проект будет завершен, несмотря на финансовые трудности, задержки с экспертизами и жесткое сопротивление (включая судебные иски) со стороны защитников окружающей среды и собственников земель, через которые будет проходить железная дорога. На некоторых участках трасса до сих пор не утверждена.

Помимо строительства инфраструктуры будущей линии, ведется работа над созданием высокоскоростного поезда для пассажиров. В конце декабря 2023 года Вашингтон сделал Калифорнии рождественский подарок, выделив $3,1 миллиарда из бюджета на проект, что позволило продолжить работы.