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gotreksson
В России создан уникальный автокран грузоподъемностью 60 тонн для дорог общего пользования
Новый автокран "Челябинец" с грузоподъемностью 60 тонн от Челябинского механического завода соответствует всем нормам дорожного законодательства и обладает уникальными особенностями, такими как высокий грузовой момент и компактные габариты.

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В условиях строгих ограничений дорожного законодательства в России производителям автомобильных кранов приходится решать сложные и противоречивые задачи. На одной стороне важны хорошие грузоподъемные характеристики крана, требующие достаточной массы и размеров для обеспечения устойчивости. С другой стороны, кран должен соответствовать ограничениям габаритов, нагрузкам на оси, предписанным производителем шасси, а также придерживаться государственных норм по общей массе и нагрузкам на оси при движении по общественным дорогам.

К сожалению, нет универсального решения. Легкий кран не будет иметь выдающихся характеристик по грузоподъемности и высоте подъема, в то время как тяжелый кран может превысить нормы нагрузки на шасси и вызвать дополнительные расходы на транспортировку по общественным дорогам. Исходя из этого, возникает замкнутый круг. Даже при использовании автокранов с грузоподъемностью 25 тонн и большой высотой подъема приходится искать решения, например, перемещая дополнительные противовесы на отдельном транспорте. Один из ведущих производителей автомобильных кранов в России, Челябинский механический завод, разработал уникальное решение. В начале текущего года завод выпустил свой первый автокран с грузоподъемностью 60 тонн, который полностью соответствует всем нормативным требованиям в транспортном положении. В ответ на запросы потребителей Инженерный центр завода разработал новый автокран КС-65760 "Челябинец" из серии "СТ" с грузоподъемностью 60 тонн на полноприводном шасси КАМАЗ-6560 (8х8). Этот новый кран отличается высоким грузовым моментом – 225 тонн-метров. Кран оснащен пятисекционной стрелой длиной 42 метра в раскрытом состоянии. Габариты крана в сложенном состоянии вписываются в нормативные 12 метров. Производитель отмечает, что новый автомобиль превосходит китайские аналоги в сегменте 55-60 тонн и конкурирует с отечественными автокранами грузоподъемностью 70 тонн.

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Челябинский механический завод смог установить автокран грузоподъемностью 60 тонн на четырехосное шасси, полностью соблюдая разрешенные нагрузки на оси, установленные "КАМАЗом": 7,5 тонны + 7,5 тонны + 11,5 тонн + 11,5 тонн, итого 38 тонн в транспортном положении (без противовесов и крюковой обоймы грузоподъемностью 60 тонн). Однако для безопасного перемещения по общественным дорогам в такой комплектации требуется специальное разрешение. В Челябинске было найдено оригинальное конструктивное решение, которое позволяет автокрану свободно передвигаться по дорогам общего пользования, соблюдая все установленные весовые нормы, без необходимости покупки специальных пропусков.

Особенностью этой модели является система стационарных гидравлических выдвижных опор для стрелы и задней балки нижней рамы. Эти опоры обеспечивают быстрый сбор и демонтаж узлов крана для транспортировки на другом транспортном средстве. Таким образом, в транспортном положении кран без стрелы и задней балки, с повернутой поворотной рамой на 180 градусов, соответствует всем требованиям весового контроля (нагрузка на заднюю тележку не превышает 15 тонн) и может свободно двигаться по дорогам без штрафов и специальных разрешений.

Это конструктивное решение не возникло просто так. Перевозку автокранов с грузоподъемностью 50 тонн без стрелы демонтированной уже давно практикуют некоторые пользователи.

Работа  крана возможна как без противовесов, так и с полным комплектом, массой 11,5 тонны (1,0 тонны + 4,5 тонны + 6,0 тонны), которые включены в базовую комплектацию.

Новый кран КС-65760 обладает множеством уникальных особенностей. Применение высокопрочных сталей в силовых конструкциях и большой опорный контур обеспечивает полный радиус работы 360 градусов без уменьшения грузоподъемных характеристик перед кабиной шасси. Максимальная грузоподъемность телескопической части составляет 12 тонн. На минимальном вылете в 3,75 м грузоподъемность достигает 60 тонн. При максимальной высоте подъема в 43,6 м кран способен поднять груз весом 9 тонн. При максимальном вылете в 39,7 м грузоподъемность составляет 0,75 тонны.

Новый автокран "Челябинец" успешно прошел испытания и будет представлен на международной выставке строительной техники СТТ Expo 2024, которая пройдет в Москве с 28 по 31 мая в МВЦ "Крокус Экспо". Серийное производство этих моделей запланировано на вторую половину 2024 года.

#новости #технологии #импортозамещение #челябинск #автокран #автомобильные краны #камаз-6560 #кс-65760 #челябинец #челябинский механический завод
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