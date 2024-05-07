РБК: от Мурманской области построят трассу через Республику Карелия в Архангельскую область. Ее включение в перечень дорог федерального значения планируется в 2029 году.

Новое автомобильное шоссе на северо-западе России будет играть ключевую роль в обеспечении самого короткого транзитного маршрута из Архангельской области в Мурманскую область, протянувшись вдоль берега Белого моря. Этот проект также способствует развитию территорий в Карелии и упрощает логистику в Арктике, способствуя увеличению потока туристов между регионами. В настоящее время Поморье находится на последнем месте в списке регионов по качеству дорог. Основная идея заключается в том, что новая магистраль соединит федеральные трассы М-8 "Холмогоры" и Р-21 "Кола". Информации о сроках реализации и затратах на проект пока нет. Подробности о планах станут известны после подготовки необходимой документации. Однако эксперты отмечают, что для реализации такого амбициозного проекта, учитывая протяженность, тип грунтов и возможное количество искусственных сооружений, потребуется значительное финансирование в десятки миллиардов рублей.

Идея о строительстве данной дороги была впервые предложена еще в прошлом десятилетии, а в 2021 году специалисты "Архангельскавтодора" уже провели исследования на участках для подробной оценки масштабов будущих работ. Исследование касалось создания транспортного коридора "Архангельск – Онега – Костомукша – Вартиус", направленного на укрепление связей между Россией и Финляндией. Была осуществлена работа по разработке технико-экономического обоснования. Различные варианты маршрутов были рассмотрены в контексте трассировки. Предложение вести дорогу от Р-21 "Кола" в сторону Онеги через поселок Брин-Наволок, Самодед и Кодино было рассмотрено, но в итоге предпочтение было отдано маршруту от Архангельска (начиная с деревни Рикасиха), через Кянда, Тамицу и Онегу (204 км). Учитывая, что в этом сегменте с 2022 года проводится капитальное восстановление по указанию президента России Владимира Путина.

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После Онеги, новая дорога вдоль берега Белого моря пойдет через Маленгу и Нюхчу, где потребуется строительство дороги с нуля. Далее от последнего упомянутого села до Беломорска маршрут пройдет через Колежму и Сумский Посад по существующей дороге (180 км), которая также будет обновлена. Общая протяженность нового маршрута от Архангельска до Беломорска превысит 500 км.

Инициатива была представлена главой Карелии Артуром Парфенчиковым федеральным властям в марте 2024 года и получила одобрение министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. В апреле в региональном министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи подтвердили, что изучают данный вопрос. Начать реализацию проекта планируется после 2029 года, после включения объекта в перечень дорог федерального значения.