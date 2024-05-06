ИА Neftegaz.RU: Казахстан в 1 квартале 2024 г. стал крупнейшим покупателем электроэнергии, экспортируемой из России. На Казахстан приходится почти 50% экспорта электроэнергии из России.

В повседневной жизни часто случается, что люди склонны отказываться от хороших предложений и находить причины для отказа, а затем обижаться, когда им отвечают таким же образом. Примером этого может послужить ситуация с Казахстаном. Россия через "Росатом" много раз предлагала строительство атомных электростанций, но в правительстве в Астане, сославшись на экологические проблемы и мнение населения, замедляли этот процесс. Все потому что строительство атомных электростанций требует значительных вложений — от 10 до 15 миллиардов долларов, Казахстан сейчас не готов к таким расходам.

Очевидно, что у Казахстана недостаточно энергетических мощностей, и существующие устаревшие советские объекты на истощении. Энергетический сектор республики давно нуждается в обновлении, однако любые попытки это сделать провоцируют общественное негодование из-за возможного повышения цен на электроэнергию. Результатом становится нестабильная работа энергосистемы Казахстана, которая буквально "проходит по краю", работая на износ. Единственный плюс — это наличие общей энергосистемы, сохранившейся совместно с другими бывшими республиками СССР. Это позволяет Казахстану обращаться к России за недостающими ресурсами.

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Однако теперь Москва, требует оплату за предоставленные ресурсы, что вызывает недоумение Казахстана. Который в нужный ему момент вспоминает об общем советском прошлом. Но не следует забывать, что советское прошлое не определяет сегодняшние взаимоотношения. Казахстан выбирает свой путь и свои интересы, и поэтому, правила игры изменились. Сейчас приходится платить высокую цену за электроэнергию из России из-за недальновидности в принятии решений в недалеком прошлом.

Стоимость электроэнергии стремительно начала возрастать с 1 июля прошлого года, когда приняли решение о повышении цен за превышение установленных лимитов. В результате Астана оказалась в трудной ситуации из-за явной неспособности местного руководства к адекватному планированию.

За период с июля по декабрь 2023 года Казахстан закупил дополнительно 2,96 миллиарда кВт•ч электроэнергии, что составило 30% сверх установленных норм. Эти дополнительные закупки обошлись республике в 3,27 миллиарда рублей. Средняя стоимость за кВт•ч во второй половине прошлого года превысила пять рублей, а в некоторые периоды достигала даже 10 рублей за кВт•ч.

Возникшие проблемы с планированием в Казахстане связаны не только с отсутствием достаточного количества средств учета, но и с недоразвитой инфраструктурой. Постоянные неожиданные запросы на дополнительные поставки не только создают неудобства для России, но и заставляют Казахстан тратить крупные суммы из-за своей неосмотрительности.

Привлечение энергии из российской системы привело к резкому повышению цен на электроэнергию, вызывая недовольство как обычных граждан, так и представителей бизнеса. Кроме того, с 1 апреля были упразднены нерегулируемые поставщики энергии для предприятий, что также увеличило тарифы.

Сергей Агафонов, председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций, рассказывает, что около 18 тысяч малых и средних предприятий почувствуют негативные последствия этих изменений. Тарифы для бизнеса повышаются по всей стране, что средний рост составляет порядка 50%.

Казахстан продолжает углублять свои проблемы, ухудшая уже сложное положение, и пока нет ясного пути к разрешению этой ситуации.