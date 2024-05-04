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gotreksson
Директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отчитался о выполнении гособоронзаказа
Правительство России: обсуждались итоги работы корпорации в 2023 году, а также текущая деятельность, в том числе выполнение гособоронзаказа.

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В ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов представил отчет об исполнении гособоронзаказа за 2023 год и обозначил достижения ВПК страны. 

По сравнению с прошлым годом количество произведенных танков выросло в 3,5 раза, самоходной артиллерии - в 10 раз, а буксируемой артиллерии - в 14 раз. В то время как западные страны всё еще сталкиваются с недостаточным обеспечением современным вооружением своих вооруженных сил, отечественная оборонная промышленность продемонстрировала новые рекорды в данном направлении. Так, объем производства боеприпасов для танков в прошлом году возрос в 10 раз. Снарядов для ствольной артиллерии стало в 6 раз больше, для реактивных систем залпового огня - в 8 раз, для самоходной артиллерии - в 9 раз, для буксируемой артиллерии - в 14 раз, а для минометов - в 20 раз. Производство боеприпасов для тяжелых огнеметных систем в прошлом году увеличилось в 3 раза.

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Оборонные предприятия не только удовлетворяют потребности армии на Дальнем Востоке, но и увеличивают складские запасы. Планы отрасли оборонного комплекса на текущий год предполагают не только сохранение, но и увеличение темпов производства.

Помимо значительного роста производства военной продукции, оборонщики продолжают создавать новое оружие и совершенствовать существующие системы. На производстве появились новые образцы, включая тяжелые огнеметные системы, которые стали серьезной угрозой для Вооруженных Сил Украины. Восточные районы страны уже в прошлом году стали свидетелями использования ТОС-1 "Солнцепек" и "Буратино", которые затем были дополнены ТОС-2 "Тосочка". Западные СМИ отмечали, что эффективность термобарических боеприпасов уступает лишь ядерному оружию.

В западной прессе не утихает обсуждение новинки — ТОС-3 "Дракон", созданной российскими инженерами. Описание установки в немецкой газете Die Welt впечатляет: "Один выстрел (ТОС-3) может сравнять с землей несколько городских кварталов". Улучшенный вариант системы имеет более дальнюю дистанцию поражения — до 15 километров, что делает установку менее подверженной обнаружению и уничтожению противником.

Имеются сведения о возможном применении ТОС-3 российскими Вооруженными Силами против укреплений ВСУ в Часовом Яру. Украинские военные подтверждают использование термобарического оружия против своих позиций в восточном районе Канала. Считается, что с учетом дальности поражения именно новые тяжелые огнеметные системы были задействованы во время противостояния.

#новости #ростех #впк #тос-2 #мишустин #солнцепек #впк россии #гособоронзаказ #оружие россии #чемизов
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