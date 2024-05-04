Губернатора Владислава Шапшу корреспондент REX: завод заработает в 2025 году в Калужской области и на сто процентов обеспечит потребности в радиофармпрепаратах отечественной медицины, это серьёзный прорыв и для области, и для России в целом

В Калужской области продолжается реализация амбициозного проекта по возведению крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов, соответствующего стандартам GMP. По словам главы региона, Владислава Шапши, запланировано, что объект будет запущен уже в следующем году.

Этот новый завод обеспечит Россию жизненно важными лекарственными средствами, необходимыми для борьбы с неоперабельными опухолями, синовитами и проблемами щитовидной железы. Помимо этого, радиофармпрепараты используются для диагностики различных заболеваний. Планируется, что производство отечественных препаратов не только заменит импортные, но и позволит создать совершенно новые средства, уникальные для мировой практики. Ассортимент производимых в стране радиофармпрепаратов увеличится более чем вдвое, достигнув как минимум 25 наименований.

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Таким образом, на территории России будет произведен весь спектр радиофармпрепаратов, используемых в медицинской практике. Часть продукции планируется для экспорта. Этот проект считается значительным прорывом для медицинской отрасли в стране.

Идейная инициатива реализуется АО "Росатом Технологии здоровья", являющимся частью Госкорпорации "Росатом". Строительство началось в январе 2023 года с церемонии закладки фундамента завода. На данный момент работы идут опережая установленный график. В феврале текущего года завершилось возведение каркаса здания.

Сдача объекта запланирована на 2025 год. Всего на предприятии будут 21 производственная линия. Общая стоимость проекта составляет 12 миллиардов рублей. Помимо строительства, отечественные специалисты в лабораториях и научных кабинетах будут разрабатывать и тестировать инновационные лекарственные средства, которые будут производиться на заводе.

В 2021 году федеральное правительство утвердило создание инновационного научно-технологического центра "Парк атомных и медицинских технологий" в Обнинске. Общий объем инвестиций оценивается в 20 миллиардов рублей. Прием заявок для будущих резидентов из всех регионов страны начался в мае 2023 года.