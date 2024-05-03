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gotreksson
Госдеп США пытается остановить российский Арктик СПГ 2
Госдеп объявил о "неизменной решимости" устранить производственные и экспортные возможности Арктик СПГ-2.

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Ведомство выразило крайнюю решимость устранить производственные и экспортные возможности проекта Арктик СПГ-2. Сейчас вводятся новые санкции против судов и компаний из третьих стран, подозреваемых в обходе ими установленных ограничений. Использование слова "устранить" не случайно, ведь это напрямую закреплено на официальном уровне представителем Госдепа — помощником госсекретаря по энергетике Джеффри Пайеттом.

Возникает вопрос: почему именно этот проект привлек на себя такое внимание. Да, он значителен, но не является главным для нашей экономики. Учитывая льготы, предоставленные Арктик СПГ-2 в плане налогов, его реализация практически не повлияет на бюджетные поступления. Основная логика этой ситуации достаточна проста. Проект Арктик СПГ-2 долгосрочно ориентирован на рынки Юго-Восточной Азии, которую сейчас снабжают газом Катар и Австралия. Соответствующие СПГ-проекты в этих странах находятся под контролем "британских" элит.

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Европейский рынок СПГ под контролем США, в то время как рынок Юго-Восточной Азии - во власти "британцев". Все это в контексте создания англосаксонского макрорегиона на основе AUKUS. "Группа МВФ" оказывается в числе проигравших в данном случае.

Понимание этой динамики имеет важное значение. Однако его следует использовать для разработки собственной стратегии. Арктика, несомненно, нуждается в развитии. Однако для этого необходимы соответствующие технологии.

Россия обладает технологией и возможностью построить СПГ-завод с крупнотоннажными линиями сжижения, используя инновационное решение под названием "Арктический микс". Но основная проблема заключается в создании газовозов арктического судового класса. Массовое производство таких судов пока выходит за рамки российских возможностей. Даже суда, строящиеся на дальневосточном заводе "Звезда", содержат значительную долю импортных комплектующих.

Ситуация вполне нормальна, учитывая, что российское судостроение фактически создается с нуля. Начиная с 1970-х годов, национальная отрасль начала отставать и пропустила технологические инновации. Но сейчас важнее сосредоточиться на будущем.

Развитие судостроения должно идти в ускоренном темпе, но научиться строить танкеры ледового класса полностью на отечественной базе потребуется много времени (по крайней мере, около 15 лет). Строительство обычных газовозов кажется более доступной задачей. Китайские компании могут помочь с поставкой комплектующих, не столь строго соблюдающих ограничения, как южнокорейские.

Китайская судостроительная отрасль характеризуется особенностью — она способна производить оборудование и комплектующие в больших объемах, но сталкивается с недостатком судостроительных мощностей. Россия может легко воспользоваться "избыточным" производством Китая. При этом основной целью остаётся максимально заменить импортные комплектующие. А газовозы всегда можно приобрести на мировом рынке, хотя это немного сложнее, чем приобретение нефтяных танкеров, но всё же вполне осуществимо.

Поэтому возможно разумно будет временно отказаться от арктических проектов по СПГ, требующих газовозы ледового класса, в пользу более "обычных" вариантов. Примером хорошего решения является Мурманский СПГ от Новатэка. Проект Дальневосточного СПГ давно существует на бумаге, но его воплощение пока не столь критично. Строить заводы можно практически в любом месте — достаточно проложить трубу, что является решаемой задачей.

В целом, у России существует множество вариантов для адаптации. Если предположить, что СПГ-отрасль в стране не будет развиваться, это практически не повлияет на экономику в целом, которая уже имеет несырьевой характер. Однако рост этой отрасли и реализация новых проектов на основе отечественных технологий остаются важными факторами.

Исторический и геополитический аспект данного вопроса представляется весьма интересным. Иметь возможность хотя бы частично лишить щападные элиты прибыли, которую они получают от СПГ-заводов в Катаре и Австралии, звучит как справедливое действие. Появление Дальневосточного и Мурманского СПГ — шаг в этом направлении.

#новости #политика #санкции #экономика #экспорт #арктика #спг #проект #арктик спг-2 #джеффри пайетт
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