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gotreksson
Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
XCMG установил новый рекорд грузоподъемности с помощью колесного крана XCA4000. Этот мегакран способен поднимать до 4000 тонн на высоту 170 метров и был успешно протестирован в провинции Хэбэй, Китай. XCMG также продолжает развивать высокотехнологичное производство в этой области.

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Открывая список ведущих производителей строительной техники по всему миру, невольно замечаешь, что китайские компании уверенно утвердились в первой десятке. Каждый новый день приносит новости о покупках крупнейших европейских предприятий строительной техники китайскими корпорациями или о запуске новейшей строительной машины, которая претендует на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная и мощная в мире.

А ведь всего лишь два десятка лет назад мы не имели ни малейшего представления о строительных машинах из той далекой загадочной страны. Нам были знакомы лишь товары массового производства — дешевые и порой не самого высокого качества.

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Существует мнение, что китайцы не обладают творческим подходом к конструированию. Их репутация тесно связана с фактом систематического копирования зарубежной техники. На зарубежных выставках машиностроения можно увидеть предупреждающие таблички на стендах с китайскими символами, запрещающие фотографировать экспонаты.

Китайский строительный сектор, начавший с простых и популярных на рынке машин, шаг за шагом осваивает более сложную технику, в итоге становясь мировым лидером.

XCMG, лидирующий китайский производитель строительной и дорожной спецтехники, продолжает удивлять мир своими инновациями, установив новый рекорд грузоподъемности. Колесный кран XCA-4000, созданный экспертами из Китая, поражает своими возможностями — он способен поднимать вес до 4000 тонн. Этот кран-гигант разработан специально для сборки ветротурбин мощностью 10 МВт и более, способен поднимать груз до 240 тонн на высоту более 160 метров. 

Начальные испытания этого уникального крана уже прошли успешно — он помог поднять ветротурбину и другие компоненты для сборки ветроэлектростанции в провинции Хэбэй, Китай. Он поднял гондолу весом 130 тонн, ступицу колеса весом 40 тонн и три лопасти длиной 95 метров и весом 28 тонн каждая на высоту 163 метра.

XCA-4000 оснащен собственной системой управления и передовой технологией активной безопасности. Согласно заявлениям компании, эта система способна обнаруживать и устранять потенциальные угрозы в реальном времени, обеспечивая безопасности в ходе строительства или проведения работ.

В последние годы XCMG добилась впечатляющих результатов в области высокотехнологичного производства, создав колесные краны с грузоподъемностью от 1000 до 4000 тонн и увеличив максимальную высоту установки ветряных турбин с 100 до 170 метров. 

К концу прошлого года число купленных у XCMG колесных кранов с грузоподъемностью более 1000 тонн превысило 200 единиц. Кран XCA-4000 стал седьмой моделью компании, побившей мировой рекорд.

И вот на фоне этих технологических достижений с грустью вспоминаем о российских автомобильных кранах с максимальной грузоподъемностью 100 тонн, выпускаемых на Галичском автокрановом заводе. Несмотря на это, Россия продолжает закупать тяжелые автокраны за границей, что подтверждает концентрацию внимания на развитии современных технологий и новаторстве.

#новости #китай #технологии #инновации #мировой рекорд #кран #xca4000 #xcmg #галичскийавтокрановыйзавод #строительнаятехника
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