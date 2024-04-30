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gotreksson
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
Благодаря новой инфраструктуре и удобной транспортной схеме "вагон – судно – вагон" обеспечивается непрерывное движение грузов в период навигации, включая северные направления.

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В республике Якутия после почти двух лет, завершился железнодорожный проект, который не только оказался важным для региона, но и стал эпохальным событием для всей страны. Новая стальная магистраль, соединившая станцию Нижний Бестях (БАМ) с грузовым терминалом от структуры ПАО «Ленское речное пароходство», открывает перед регионом широкие перспективы в плане упрощения поставок товаров и расширения возможностей снабжения удаленных районов Заполярья необходимыми товарами.

Ранее перевозка грузов с железнодорожной станции до речного порта осуществлялась на автомобилях, что замедляло и усложняло весь процесс транспортировки. Теперь благодаря новой инфраструктуре и удобной транспортной схеме "вагон – судно – вагон" обеспечивается непрерывное движение грузов в период навигации, включая северные направления. В рамках проекта было построено 8,2 километра железнодорожных путей, 47-метровый путепровод тоннельного типа, пересекающий федеральную трассу А-360 "Лена", и другие объекты инфраструктуры. Объем выполненных земляных работ составил 400 тысяч кубических метров. Всего в реализации проекта задействовано было около 150 единиц разнообразной техники.

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Грузовой терминал, который станет одним из крупнейших транспортно-логистических узлов в стране, соединяя железнодорожный, речной и автомобильный транспорт, начали строить семь лет назад. Первый этап введен в эксплуатацию в 2022 году, а полная реализация проекта запланирована на начало следующего десятилетия. Прогнозируемая годовая мощность терминала составит 1 миллион тонн грузов с возможным увеличением до двух миллионов тонн после 2035 года. Несколько десятилетий назад началось строительство железной дороги от Тынды на север в районе Якутска. Несмотря на некоторые трудности в ходе проекта, дорога до Нижнего Бестяха была открыта для грузовых поездов только в 2014 году. Протяженность Амуро-Якутской железнодорожной магистрали, строившейся практически 40 лет, составила 767 километров.

В планах довести железную дорогу до Магадана, что обсуждается уже давно и становится все более актуальным в 2022 году. Оценивается, что реализация такого грандиозного проекта потребует не менее 1,6 трлн рублей. Китай выразил готовность финансировать строительство в обмен на доступ к природным ресурсам. В рамках празднования 50-летия БАМа в 2024 году планируется провести мероприятия по укладке "серебряного звена" железнодорожной линии Нижний Бестях – Магадан.

Также предусматривается реконструкция заброшенной железнодорожной ветки Сковородино – Рейново в Приамурье для создания нового международного транспортного коридора между Россией и Китаем. Этот проект значительно упростит и ускорит доставку грузов из Якутии в Китай.

#новости #транспорт #инфраструктура #логистика #финансирование #бам #якутия #магадан #сковородино #рейново
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