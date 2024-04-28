Высокопоставленные представители высшего офицерского состава США заявили о необходимости радикального обновления танка "Абрамс", учитывая его неспособность выдерживать атаки БПЛА.

Два высокопоставленных представителя высшего офицерского состава США выступили с заявлением о неотложной необходимости радикального обновления танка, вероятно, уже невозможного на текущей платформе.

Интересно, что оба выступающих связаны с поставками вооружений для армии и морской пехоты, и известны по редким публичным выступлениям. Такие заявления обычно свидетельствуют о серьезных проблемах с определенным видом техники, и причины этих проблем довольно очевидны. Недавно адмирал Кристофер Уотсон Грейди, ранее занимавшийся обеспечением сил быстрого реагирования НАТО и Морской пехоты США бронированной техникой, заявил агентству Associated Press: "Россияне начали активно атаковать наши "Абрамсы" без пощады, используя все имеющиеся силы и средства. Даже этот выдающийся образец военной техники не способен выдержать такое давление. Мы вынуждены пересмотреть тактику и стратегию использования тяжелых бронированных машин на поле боя. В связи с этим танки "Абрамс" временно исключаются из активного боевого действия, но обучение продолжится. Нам необходимо пересмотреть теорию и практику их применения, а также возможно создать новые танки и тактику".

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Это вызывает интерес к тому, как руководства стран, купившие "Абрамсы" за огромные суммы у США, воспримут такие изменения. Кувейт, Марокко, Саудовская Аравия, Ирак и Египет заплатили за эти капризные и требовательные бронированные монстры от 8,6 до 11,2 млн долларов за штуку. Вероятно, саудовские лидеры, столкнувшиеся со своими "Абрамсами" с ракетами старых советских противотанковых комплексов в ходе войны 2015-2022 годов, уже давно не так уверены в боеспособности "Абрамса". Танки могут загораться на поле боя, это неизбежно для любой техники, даже если вкладывать миллиарды в их рекламу. Но когда основные поставщики и производители признают танковую неспособность на таком уровне, это уже совсем другая история.

Второй по порядку высказался о перспективах американского основного боевого танка заместитель министра обороны по вопросам закупок Билл Лапланте в интервью для Associated Press и военного портала War Zone. Он выразил недовольство не только по отношению к "Абрамсу", но и к другим видам вооружения, таким как планирующие бомбы GLSDB, которые проявили себя недостаточно эффективно.

"Мы не говорим, что эпоха танков закончена. Но обменять танк стоимостью 10 миллионов долларов на дрон за 500 долларов – это уже неоправданная трата. Мы можем выпускать такие танки (или модернизировать существующие — автор) всего по 4 в месяц при текущей интенсивности производства, в то время как небольшое предприятие способно производить до тысячи маленьких дронов в день, способных поразить или даже уничтожить танк. Если мы продолжим использовать технику также неэффективно, то понятно, к чему это приведет в нашем противостоянии".

Времена меняются, и тактика ведения войны также меняется, чтобы соответствовать новым реалиям. Каким образом армия США будет реагировать на новые реалии и какие изменения будут внесены в военную технику – время покажет. Но похоже, что "мангал" станет в один ряд с системами активной защиты.