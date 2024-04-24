ТАСС: власти Грузии завершили работы по прокладке тоннеля длиной 9 км, который является частью автомобильной дороги Квешети - Коби, ведущей к границе с РФ.

На стратегическом пути к российской границе был выкопан уникальный тоннель длиной 9 км силами китайских специалистов. Этот тоннель стал самым длинным среди аналогичных сооружений на Южном Кавказе. В России рекордсменом по автотоннелям остается объект на дороге Буйнакск - Гимры протяженностью 4,3 км.

В Грузии начали строительство проекта осенью 2020 года. Под руководством известного подрядчика China Railway Tunnel Group Co (CRTG) на участке Квешети - Коби строятся пять мостовых переходов (один из них реконструируется) и пять тоннелей. Из общей протяженности почти 23 км новой трассы на искусственные сооружения приходится около 13 км. Этот проект считается одним из самых сложных в истории Грузии из-за его масштаба. Прорыв 9-километрового тоннеля под Крестовым перевалом станет важным событием для дорожной инфраструктуры страны. Планируется открыть движение на всей новой двухполосной трассе к 2025 году.

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Благодаря будущей обходной дороге время в пути от Тбилиси до поселка Степанцминда, расположенного недалеко от российской границы (ТПП «Казбеги» - «Верхний Ларс»), сократится на один час до 90-100 минут. Сегодня маршрут проходит через извилистый участок (35 км) через горнолыжный курорт Гудаури, что затрудняет его развитие. Кроме того, из-за сходов лавин дорогу периодически перекрывают, хотя по ней ежедневно проезжают до 4 тыс. автомобилей.

Наличие альтернативного пути значительно облегчит жизнь перевозчиков и способствует увеличению грузопотока. Реализация этого проекта окажет значительное социальное влияние на десять сел, которые часто оказываются изолированными из-за погодных условий.

Специалисты CRTG подчеркивают, что основной тоннель на автотрассе Квешети - Коби является одним из самых сложных сооружений технически в Европе. Для пробития дороги через горную массу была разработана уникальная бурильно-проходческая машина, которая успешно справилась с поставленной задачей и минимизировала воздействие на окружающую среду.

Затраты на строительство проекта составляют около $400 млн. Финансовую поддержку оказывают Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Часть затрат возмещается из государственных средств.