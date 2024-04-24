Подготовка к продлению указа о продаже валютной выручки вызывает интерес. Рубль укрепляется за счет предпочтения рубля в торговле. Однако спрос на доллары и евро внутри страны увеличивается, что может привести к ослаблению рубля. Введение цифрового рубля может улучшить ситуацию в международных расчетах.

Подготовка к продлению указа президента Российской Федерации № 771 об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами начинает вызывать все больший интерес. Специалисты считают, что со временем этот указ может стать перманентным. Согласно изменениям, вступившим в силу в январе текущего года, российские экспортёры могут обойти требование о продаже валюты, если более 50% их выручки формируется в рублях.

Аналитики, изучающие валютный рынок, отмечают, что после появления октябрьского указа стоимость рубля перестала значительно снижаться. Но не следует забывать, что в 2022 году курс доллара США временами опускался до отметки в 57,27 рубля, в то время, как сейчас, он лишь немного отстоит от значения в 100 рублей. Многие обсуждали "аномалию" в курсе доллара США в 2022 году. Однако опыт этого года говорит о том, что важно не только количество иностранной валюты, поступающей в страну, но и спрос на неё внутри самой страны.

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В 2022 году из-за санкций со стороны Запада импорт сократился, но в 2023 году он возрос на 11,7%. В то же время российский экспорт в долларовом эквиваленте в 2023 году сократился на 28,3%. Это привело к уменьшению положительного сальдо внешней торговли России на 58,5%, но оно все равно составило значительные 140 млрд долларов.

В 2023 году Россия все чаще отказывалась от использования долларов и евро во внешней торговле, предпочитая увеличивать долю рубля. Это привело к уменьшению иностранных валют у экспортёров, и этот тренд продолжается и по сей день. Например, в торговле с Китаем, главным торговым партнёром России, рубль и юань активно применяются в расчетах.

Растущий спрос на рубль со стороны Китая и других стран, поддерживающих дружественные отношения с Россией, должен был бы способствовать укреплению российской национальной валюты. Однако данное укрепление не наблюдается.

Возможно, что дальнейшее увеличение доли рубля в экспорте российских товаров приведет к уменьшению поступлений долларов и евро в экономику. Следовательно, рубль будет ослабляться, если спрос на доллары и евро внутри страны не будет сокращаться быстрее.

Запрос на доллары и евро, наоборот, увеличивается. Это может быть связано с выводом капитала из страны из-за либеральной политики Центробанка. Также возможно, что часть средств для оплаты импорта выводится за рубеж. Возникает вопрос к экономическому блоку правительства: почему не разработать механизмы для стимулирования оплаты импорта в рублях, как это делается в рамках Евразийского Экономического Союза.

Кроме того, стоит обратить внимание на вопрос ликвидности российского рубля за рубежом. Граждане Китая сталкиваются с проблемой поиска банка, осуществляющего обмен юаней на рубли, даже при планировании туристических поездок. Если им удается найти такой банк, то обнаруживаются высокие комиссии и невыгодные обменные курсы.

Чтобы улучшить ситуацию, возможно следует рассмотреть возможность введения цифрового рубля в международных расчетах. Однако после активных обсуждений со стороны Центробанка по этому поводу, появилась пауза.