Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
По мнению аналитиков, российской экономике все больше нужен цифровой рубль
Подготовка к продлению указа о продаже валютной выручки вызывает интерес. Рубль укрепляется за счет предпочтения рубля в торговле. Однако спрос на доллары и евро внутри страны увеличивается, что может привести к ослаблению рубля. Введение цифрового рубля может улучшить ситуацию в международных расчетах.

реклама

Подготовка к продлению указа президента Российской Федерации № 771 об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами начинает вызывать все больший интерес. Специалисты считают, что со временем этот указ может стать перманентным. Согласно изменениям, вступившим в силу в январе текущего года, российские экспортёры могут обойти требование о продаже валюты, если более 50% их выручки формируется в рублях.

Аналитики, изучающие валютный рынок, отмечают, что после появления октябрьского указа стоимость рубля перестала значительно снижаться. Но не следует забывать, что в 2022 году курс доллара США временами опускался до отметки в 57,27 рубля, в то время, как сейчас, он лишь немного отстоит от значения в 100 рублей. Многие обсуждали "аномалию" в курсе доллара США в 2022 году. Однако опыт этого года говорит о том, что важно не только количество иностранной валюты, поступающей в страну, но и спрос на неё внутри самой страны.

реклама

В 2022 году из-за санкций со стороны Запада импорт сократился, но в 2023 году он возрос на 11,7%. В то же время российский экспорт в долларовом эквиваленте в 2023 году сократился на 28,3%. Это привело к уменьшению положительного сальдо внешней торговли России на 58,5%, но оно все равно составило значительные 140 млрд долларов.

В 2023 году Россия все чаще отказывалась от использования долларов и евро во внешней торговле, предпочитая увеличивать долю рубля. Это привело к уменьшению иностранных валют у экспортёров, и этот тренд продолжается и по сей день. Например, в торговле с Китаем, главным торговым партнёром России, рубль и юань активно применяются в расчетах.

Растущий спрос на рубль со стороны Китая и других стран, поддерживающих дружественные отношения с Россией, должен был бы способствовать укреплению российской национальной валюты. Однако данное укрепление не наблюдается.

Возможно, что дальнейшее увеличение доли рубля в экспорте российских товаров приведет к уменьшению поступлений долларов и евро в экономику. Следовательно, рубль будет ослабляться, если спрос на доллары и евро внутри страны не будет сокращаться быстрее.

Запрос на доллары и евро, наоборот, увеличивается. Это может быть связано с выводом капитала из страны из-за либеральной политики Центробанка. Также возможно, что часть средств для оплаты импорта выводится за рубеж. Возникает вопрос к экономическому блоку правительства: почему не разработать механизмы для стимулирования оплаты импорта в рублях, как это делается в рамках Евразийского Экономического Союза.

Кроме того, стоит обратить внимание на вопрос ликвидности российского рубля за рубежом. Граждане Китая сталкиваются с проблемой поиска банка, осуществляющего обмен юаней на рубли, даже при планировании туристических поездок. Если им удается найти такой банк, то обнаруживаются высокие комиссии и невыгодные обменные курсы.

Чтобы улучшить ситуацию, возможно следует рассмотреть возможность введения цифрового рубля в международных расчетах. Однако после активных обсуждений со стороны Центробанка по этому поводу, появилась пауза.

#новости #экономика #доллар #рубль #экспорт #инфляция #центробанк #евро #валютныйрынок #цифровойрубль
+
Написать комментарий (0)
Главком Норвегии: Вооружённые силы России совершенствуются быстрее, чем ожидалось
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Армия РФ начала применять обновлённую «Герань-2» – дрон-камикадзе стал ещё более точным и опасным
+
Weichai Power представила самый эффективный дизельный двигатель в истории
5
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
10
Солдаты ВСУ обнаружили российского робота, одновременно мешавшего работе ПВО и глушившего дроны
+
Глава военной разведки Израиля покинет пост из-за атаки ХАМАС 7 октября 2023 года
1
Сергей Друзин: Немецкие ракеты Taurus не являются проблемой для российских ЗРК
2
В iPhone 16 вместо традиционных кнопок громкости будут революционные кнопки Action
+
Студент Эксетерского университета сравнил обращение в ВУЗе с допросом Штази
1
Появились данные о всех номерах колец Samsung Galaxy Ring
1
В Литве заменят все части газопровода с русскоязычными надписями
1
Новая функция Google Drive для Android позволяет быстрее находить файлы
+
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
1
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
+
В Киеве опять заявили о перехвате ночью «почти всех» российских ударных дронов-камикадзе
2
Xiaomi выпустила новую операционную систему HyperOS на старый флагман 2020 года
1
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
+
Китай строит «свой Тайвань» в Карибском море в непосредственной близости от побережья США
+
Найден новый способ установки Windows 11 на неподдерживаемые системы
1
Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на UE5 может выйти к концу этого года
5
В Оклахома-Сити построят самое высокое здание Западного полушария
+

Популярные статьи

Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
339
Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
1
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
44
Catizen - игра в Telegram c инвестициями от TON Foundation и партнёрством с Xiaomi
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
28
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
2
Как разогнать видеокарту и повысить производительность в играх с помощью ASUS GPU Tweak III
17
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
8
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
17
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
2

Сейчас обсуждают

Чато -- Бот
15:09
А при Сердюкове аналогичными делишками занималась его пассия - Женька Васильева.
СМИ: ФСБ пять лет «вела» задержанного за взяточничество замминистра обороны России Тимура Иванова
Скиталец
15:09
ахахахах , добро пожаловать на оверклокеш мой юный друг.
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
Шава на Коммунистической
15:05
Опа, говносборочка. Посоны, доставайте шланги.
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
Скиталец
15:04
мда... допился смотрю ты уже. свой ник за грубости щитаешь.
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
Alt Irony
15:03
Так тут идут опровержения в перемешку с домыслами, но без доказательств. Какой прок от такой статьи?
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
Chihonya
15:02
а вот за грубости, пойдешь скитаться на парашу
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
Колючка
15:02
"Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего" тебе то откуда знать, ты эти игровые компуктеры только на картинках в интернете и видишь
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
Колючка
15:00
Статья - обзор статистики стима. Какие тут должны быть доказательства? Доказательства чего?
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
Скиталец
15:00
ты даже не знаешь что пендосы тебе кал подсовывают , а ты это называешь " оригинал ". фу чухан ска
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
ev_rus
14:59
В играх у меня и хорошо продуваемых корпусах по проге так. А контроллер как тесты показывают до +10гр от общей.
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем