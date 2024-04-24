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gotreksson
В ЕС заканчиваются деньги, надвигается сокращение пенсий и социальных пособий
В ЕС растут бюджетные дефициты, государственные долги увеличиваются, и правительства принимают меры по сокращению социальных расходов.

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Европейцы все больше начинают проявлять нежелание платить деньги в государственные бюджеты, в то время как местные компании сталкиваются с ростом энергозатрат, которые обеспечивают слишком большую нагрузку.

Как следствие, дефицит бюджетов в IV квартале 2023 года в 20 странах еврозоны вырос с 3,6% до 4,1% по сравнению с предыдущим периодом, а по 27 странам Евросоюза этот показатель возрос с 3,5% до 4%. 

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Это сопровождается значительным увеличением государственного долга. Например, во Франции, второй по величине экономике ЕС, долг составляет 110,8% от ВВП. В Германии показатель ниже (57,5%), но снижение доверия к государственным облигациям страны очень существенное. Сделки по 10-летним облигациям, которые в декабре прошлого года имели доходность ниже 2%, сейчас приносят более 2,52% годовых. Это свидетельствует о том, что выплаты по долгам Германии становятся все более тяжелыми для бюджета страны, поскольку средства все больше направляются на возврат долгов, а не на пенсии и социальные выплаты.

Во Франции большая часть экономики облагается различными налогами и сборами для пополнения государственного бюджета, который составляет 58,5% от ВВП, а дефицит достигает 5,5% от ВВП. Париж планирует сократить многие социальные выплаты.

Аналогичные меры финансовой дисциплины принимаются и в других европейских странах. Например, в Финляндии в этом году предпринимаются шаги по сокращению социальных и пенсионных расходов бюджета на 700 миллионов евро. Бельгия заявила о намерении снизить аналогичные расходы на сумму более 5% от ВВП в ближайшие четыре года. В Италии задуманы масштабные сокращения в социальных программах из-за дефицита бюджета, достигшего 7,2% от ВВП.

Простые европейцы все чаще начинают осознавать, что политики в столицах ЕС могут использовать их в интересах США, а не своей страны. Это вызывает массовые протесты фермеров, рабочих железнодорожного транспорта и других профессионалов, которые вспыхнули по всей Европе в начале весны. Ситуация становится все более напряженной, и чувство недовольства растет у большинства населения, которое устает от политических игр и экономических проблем.

#новости #финансы #политика #экономика #германия #евросоюз #франция #налоги #бюджет #недовольство
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