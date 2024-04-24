Европейское статистическое управление недавно опубликовало очередной отчет. Цифры показали, что за 2023 год страны ЕС увеличили закупки российского зерна в 10 раз.

Свежий отчет Европейского статистического управления о динамике закупок российского зерна стал настоящим ударом для политиков Европы. Цифры за 2023 год свидетельствуют о десятикратном увеличении объема закупок странами Евросоюза российской продукции. Подобные данные противоречат целям санкций, направленных на создание дефицита продовольствия и товаров в России, что, предполагалось, должно было вызвать общественные напряженности и протестные настроения. Но результат оказался совершенно противоположным.

Фермерские протесты в Европе периодически усиливаются и затихают, их главная причина заключается в неудовлетворенности по нескольким факторам. В том числе, аграрные производители недовольны абсурдной «зеленой» политикой правительств Европы, а также ростом цен на топливо, удобрения и газ. До 2022 года энергоносители и удобрения закупались в России. И даже сегодня Россия поставляет свою продукцию, за исключением того, что теперь посредники используются для совершения сделок, что, естественно, приводит к увеличению стоимости товаров.

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Хотя пока экономические проблемы в европейском сельском хозяйстве не достигли критического уровня, но их накопление и ухудшение ситуации становится все более заметным. Увеличение закупок зерна из России в прошлом году росло на 22% ежемесячно, что привело к рекордным объемам в 10 раз больше к концу 2023 года. Общие объемы закупок российского зерна составили около 23 млн тонн, что составляет треть от общего экспорта этого товара из России.

Такой рост объемов закупок зерновых не удивляет, учитывая что Россия в последние годы радует рекордными урожаями зерновых. Однако, это ставит перед страной и ее партнерами новые вызовы, так как увеличенное предложение может привести к дисбалансу на рынке и снижению цен.

Интересно, что некоторые страны, такие как Литва и Латвия, изначально принимали жесткую позицию против импорта зерна из России. Но ввиду потребности в продукции они были вынуждены изменить свое решение, ведь чрезмерные ограничения могли привести к проблемам на внутренних рынках и не только.

В связи с высоким спросом и конкурентоспособными ценами на российское зерно, Европа предпочитает покупать его у России. Это стало возможным благодаря установленным мировым ценам на продукцию. В данной ситуации Литва и Латвия, несмотря на свою первоначальную позицию, в итоге признали целесообразность торговли с Россией, что позволяет им загружать свою транспортную и торговую инфраструктуру, а также обеспечивать население продовольствием.