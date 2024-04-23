Официальный сайт Европейского Союза: Фон дер Ляйен пожаловалась, что Евросоюз теряет 300 миллиардов евро европейских накоплений. Каждый год они выводятся за рубеж, в основном — в США. «Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность», — отметила она.

В преддверии выборов с политиками часто происходят удивительные перемены: они могут забыть о своих прошлых действиях и выдавать заявления, противоречащие своим прежним убеждениям. Даже у главного европейского эксперта по вакцинации, Урсулы фон дер Ляйен, случаются неожиданные повороты.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, помимо того, что она специалист в области закупок миллиардов доз вакцин (1,4 миллиарда доз, чтобы быть точным), также является одним из самых прозападно настроенных политиков в Европе. Важно отметить, что фармацевтический гигант Pfizer также происходит из США. На протяжении своего пребывания на посту председателя, Ляйен активно отстаивала интересы США в Евросоюзе, не видя в этом ничего неверного. Многие другие европейские политики поддерживали ее в этом стремлении. Однако, начало "предвыборной атмосферы" заставило Урсулу фон дер Ляйен произнести несколько неожиданных заявлений.

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Одним из таких заявлений стало то, что Европейский союз ежегодно теряет финансовые ресурсы из-за оттока капитала в США, что, по мнению Ляйен, негативно сказывается на конкурентоспособности региона. Несмотря на то, что эта проблема известна уже не первый год, Ляйен подняла ее на обсуждение именно сейчас.

Начиная с антироссийских санкций, предложенных американцами, Европа последовала за ними, лишив себя доступа к дешевой российской энергии. Вместо этого она стала зависеть от дорогого американского сжиженного газа, поставки которого нестабильны. Белый дом выделил значительные средства на развитие компаний в области чистой энергетики, предлагая им финансовую поддержку при условии локализации производства в США.

Урсула фон дер Ляйен, сохраняя политический нейтралитет, неоднократно сталкивалась с проблемой соблюдения интересов своего региона в условиях глобальной экономической конкуренции. Ее желание сохранить пост председателя Европейской комиссии побуждает ее делать популистские заявления перед выборами. Но сможет ли эта стратегия изменить что-то в сложившейся ситуации, пока остается вопросом.