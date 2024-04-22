Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Федеральная трасса М-5 «Урал» получит новый четырехполосный участок к 2026 году
Главгосэкспертиза РФ: строительство и реконструкция участка федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в обход населенных пунктов на 411-466 км ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение, рассмотрев корректировки проектно-сметной документации в рамках экспертного сопровождения.

реклама

Начало строительства новой дороги задумывалось еще в первой половине прошлого десятилетия. Проектная документация была утверждена и проверена в специализированном учреждении к 2015 году, однако из-за определенных обстоятельств, строительные работы так и не были начаты. Лишь летом 2020 года стартовала долгожданная стройка. Изначально планировалось завершить проект за 4,5 года, но со временем стало ясно, что сроки не удается соблюсти. Теперь открытие дороги запланировано к концу 2025 года, что является новой реальностью после нескольких изменений в планах. Речь идет о 57-километровом участке федеральной трассы М-5 «Урал» от 411-го километра до 466-го километра, который обходит семь населенных пунктов Мордовии, включая Умет, Теплый стан, Зубова Поляна, Аким-Сергеевка, Новые Выселки, Каргал и Зарубинок. Создание нового маршрута позволит значительно улучшить пропускную способность автодороги М-5 в данном направлении, предусматривая две полосы движения в каждом направлении на будущей магистрали IБ. При строительстве будет возведено восемь мостов через различные водные преграды, а также девять путепроводов и девять транспортных развязок на разных уровнях. Кроме этого, будет осуществлен пересмотр значительного числа инженерных коммуникаций, что значительно улучшит инфраструктуру региона.

По состоянию на апрель 2024 года степень готовности проекта, разделенного на четыре этапа, достигла около 65%. Согласно заявлениям руководителя «Поволжуправтодора» Кирилла Вдовина, реконструкция участков от 411-го км до 466-го км и от 466-го км до 487-го км (обход Спасска в Пензенской области) является наиболее масштабным строительным проектом в истории развития трассы М-5 «Урал» с Рязани до Самары.

реклама

Как отмечается в отчете Главгосэкспертизы РФ от апреля 2024 года, по первому объекту было получено положительное заключение после рассмотрения проектной документации.

Что касается обхода Спасска, то завершение строительно-монтажных работ, как планировалось изначально, запланировано на конец 2025 года, на год позже предполагаемого. Возможно, оба обхода будут введены в эксплуатацию одновременно. Таким образом, к 2026 году одна из самых длинных федеральных трасс России получит новый четырехполосный участок протяженностью 80 километров.

#новости #м-5 «урал» #аким-сергеевка #зарубинок #зубова поляна #каргал #мордовия #новые выселки #теплый стан #умет
+
Написать комментарий (0)
Премьер-министр Польши Туск раскритиковал президента Дуду за слова о ядерном оружии
Эстонский генерал заявил о необходимости увеличить военный бюджет страны до 5% ВВП
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
9
Под Днепропетровском под повторный удар "Искандера" попали истребитель МиГ-29 и система С-300 ВСУ
1
Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
3
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
3
АвтоВАЗ анонсировал выпуск LADA Vesta для маломобильных граждан в 2025 году
+
Без тотальной мобилизации на Украине в США бы не одобрили выделение помощи Киеву
1
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
В России началось реальное импортозамещение
1
TCL представила свой новый телевизор 65T7K с разрешением 4К
5
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
9
ВМС Франции в рамках испытаний нанесли синхронный удар двумя ракетами по одной цели
1
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
Samsung признала проблему в One UI 6.1 и готова бесплатно заменить дисплеи на Galaxy S21/22
1
TikTok намерен отстранить от должности руководителя, которому поручили отражать претензии США
+
2 функции One UI 6.1, которые продлят срок службы вашего аккумулятора
+
Илон Маск обеспокоен тем, что у США нет по Украине никакой стратегии кроме «вечной войны»
1
Lenovo представила свой новый интеллектуальный дверной замок E20
1
Ученые Сиднейского университета определили лучшее время дня для занятий спортом
1
Wien Energie построила солнечную электростанцию на 1,4 МВт на крышах автобусных гаражей
1
Армия РФ начала применять обновлённую «Герань-2» – дрон-камикадзе стал ещё более точным и опасным
+

Популярные статьи

РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
25
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
31
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
5
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
346
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
24
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
12
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
9
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
30

Сейчас обсуждают

Alex Z
23:17
а тебе для чего алюминий тоннами?
Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
Alex Z
23:15
обыденная AWE32 лол! да эта карта стоила как пол сборки в те времена. у меня был ее поздний аналог SB32. + 4мб симами. а awe64 была лишь жалкой пародией без расширяемой памяти. разве твистет метал вых...
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
Алексей Козлов
23:13
решили сделать аналог китайского корпуса с алиэкспрес. Молодцы. )
DeepCool представила новый корпус CH160 ITX
ev_rus
23:09
Порвался папаша?) В эту игру можно играть вдвоем)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
REY_B_
23:05
Начинать следует с того, что в учебных заведениях сейчас практически не учат ничему техническому. Дают какие-то капельки, а как собрать их в единую конструкцию, этого выпускники не знают. А не знают, ...
8 важных вопросов о перспективах и подводных камнях ИИ
ev_rus
23:04
Я здесь был до вас, побуду и далее. Твоя то шайка меня не забудет, уверен. Твинки такие как вы, без корней на Конференции, а приходящие, отваливающие, вечное бурление говн, как правило как раз таки зд...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Deathq Вавыаы
23:04
Ультра в 800*600? С 4к+РТ даже 4090 с длсс без ФГ не справляется...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Kira625
23:03
О да, те самые гарантии безопасности от Польши, это как bless+stone skin+immunity 80-го уровня. ;)
Польские СМИ: переговоры между Польшей и Украиной о гарантиях безопасности идут тяжело
Alex Z
23:01
декоммунизация
Под Днепропетровском под повторный удар "Искандера" попали истребитель МиГ-29 и система С-300 ВСУ
REY_B_
23:00
И кому эта хрень в Японии нужна? Япония вымирает быстрее всех на Земле. А нарастающая поляризация между Западом и остальным Миром, её добьёт. Главная фича нынешних управленцев в том, что они получают...
Nvidia, Microsoft и Oracle анонсировали многомиллиардные инвестиции в экономику Японии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем