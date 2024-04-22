Главгосэкспертиза РФ: строительство и реконструкция участка федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в обход населенных пунктов на 411-466 км ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение, рассмотрев корректировки проектно-сметной документации в рамках экспертного сопровождения.

Начало строительства новой дороги задумывалось еще в первой половине прошлого десятилетия. Проектная документация была утверждена и проверена в специализированном учреждении к 2015 году, однако из-за определенных обстоятельств, строительные работы так и не были начаты. Лишь летом 2020 года стартовала долгожданная стройка. Изначально планировалось завершить проект за 4,5 года, но со временем стало ясно, что сроки не удается соблюсти. Теперь открытие дороги запланировано к концу 2025 года, что является новой реальностью после нескольких изменений в планах. Речь идет о 57-километровом участке федеральной трассы М-5 «Урал» от 411-го километра до 466-го километра, который обходит семь населенных пунктов Мордовии, включая Умет, Теплый стан, Зубова Поляна, Аким-Сергеевка, Новые Выселки, Каргал и Зарубинок. Создание нового маршрута позволит значительно улучшить пропускную способность автодороги М-5 в данном направлении, предусматривая две полосы движения в каждом направлении на будущей магистрали IБ. При строительстве будет возведено восемь мостов через различные водные преграды, а также девять путепроводов и девять транспортных развязок на разных уровнях. Кроме этого, будет осуществлен пересмотр значительного числа инженерных коммуникаций, что значительно улучшит инфраструктуру региона.

По состоянию на апрель 2024 года степень готовности проекта, разделенного на четыре этапа, достигла около 65%. Согласно заявлениям руководителя «Поволжуправтодора» Кирилла Вдовина, реконструкция участков от 411-го км до 466-го км и от 466-го км до 487-го км (обход Спасска в Пензенской области) является наиболее масштабным строительным проектом в истории развития трассы М-5 «Урал» с Рязани до Самары.

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Как отмечается в отчете Главгосэкспертизы РФ от апреля 2024 года, по первому объекту было получено положительное заключение после рассмотрения проектной документации.

Что касается обхода Спасска, то завершение строительно-монтажных работ, как планировалось изначально, запланировано на конец 2025 года, на год позже предполагаемого. Возможно, оба обхода будут введены в эксплуатацию одновременно. Таким образом, к 2026 году одна из самых длинных федеральных трасс России получит новый четырехполосный участок протяженностью 80 километров.