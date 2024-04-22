THE OKLAHOMA: комиссия по городскому планированию Оклахомы в этом месяце рекомендовала городскому совету одобрить зонирование предлагаемой башни высотой 1907 футов.

Строительство этого уникального комплекса планируется начать уже в этом году, инициаторы кампании не теряют времени. Первоначально планируется возведение трех зданий высотой 105 метров, после чего на сцену выйдет настоящая главная звезда — башня высотой 581 метр. Это здание станет новым символом Западного полушария, превзойдя по высоте даже знаменитый One World Trade Center (541 м).

Весь этот величественный комплекс будет возведен в небольшом американском городе Оклахома-Сити, который имеет население в 600 тысяч человек (в агломерации более 1,3 миллиона). Это вызывает сомнения у некоторых экспертов относительно экономической целесообразности проекта, стоимость которого составляет $1,5 млрд. Однако авторы уверены в том, что новый комплекс привлечет дополнительные инвестиции, способствуя развитию местной экономики и созданию новых рабочих мест. Инициативу поддержала городская планировочная комиссия в апреле 2024 года, одобрив лишь некоторые изменения в дизайне будущей башни. Одним из основных замечаний официальных лиц стала широкое использование светодиодных вывесок по всему периметру нижней части комплекса.

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Идея возведения небоскреба в Оклахома-Сити была предложена в декабре прошлого года. Первоначально планировалось построить здание высотой 530 метров, однако затем планы были пересмотрены в сторону установления национального рекорда.

Общая площадь 134-этажного небоскреба, который получил имя Legends Tower, составит почти 186 тысяч квадратных метров. Это будет уникальный и всесторонне разнообразный комплекс, который включит в себя 1,7 тысячи квартир, два отеля, рестораны, торговые центры и развлекательные объекты. На верхних этажах будет обустроена смотровая площадка. Кроме того, поблизости планируется построить новую арену для местной команды по баскетболу, играющей в Национальной баскетбольной ассоциации.

Специалисты убеждают, что башня будет возведена таким образом, чтобы быть устойчивой к землетрясениям и сильным ветровым нагрузкам. Но многие эксперты считают, что Legends Tower может оказаться недостаточно защищенной от яростных торнадо, которые бушуют в этом регионе (в 2013 году по штату пронесся один из самых разрушительных торнадо в истории США). Перед началом строительства будут проведены подробные исследования и аэродинамические испытания с использованием компьютерного моделирования. В настоящее время самым высоким небоскребом в мире является башня Burj Khalifa в Дубае (828 м), построенная в 2010 году. На втором месте находится Merdeka 118 - 679-метровый небоскреб, построенный в 2023 году в столице Малайзии Куала-Лумпур. Третье место занимает китайский комплекс Shanghai Tower - 632 метра, построенный в 2015 году.

Legends Tower станет двенадцатым небоскребом высотой более 500 метров и станет новой достопримечательностью Оклахома-Сити. На данный момент в городе насчитывается всего два здания выше 150 метров - Devon Energy Center (257 м) и BancFirst Tower (152 м).