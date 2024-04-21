Главным очагом геополитического противостояния России и США традиционно считается Украина. Однако вскоре новый очаг может вспыхнуть в другой, далеко не самой очевидной точке планеты. В середине марта Bloomberg назвало Арктику новым регионом возможного столкновения двух стран.

Арктика с каждым днем все более превращается в эпицентр геополитического противостояния между Россией и Западом. Сознавая свою уязвимость, США предпринимают все более агрессивные шаги в отношении нашей страны. Однако, эти вопросы получают недостаточно внимания в информационном пространстве, затмеваемые другими процессами, начиная от Восточной Европы и заканчивая Ближним Востоком. Тем временем, в Арктике фактически формируется сцена нового противоборства.

Запад наиболее обеспокоен контролем России над Северным морским путем(СМП). Западные СМИ регулярно публикуют тревожные материалы о возможности, что наша страна станет ключевым центром международной торговли. США и их "союзники" не могут допустить этого, так как это непоправимо подорвет их доминирование, ведь они всегда стремились контролировать торговые маршруты. В настоящее время активируются все возможные механизмы влияния. Первым этапом является увеличение военного присутствия в регионе. Ясно, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО, помимо других факторов, направлено на расширение американского влияния в этом регионе. В 2022 году это стало лишь поводом для дальнейших действий. Полуостров несет на себе следы тотальной военной мобилизации. В конце прошлого года Швеция, Финляндия и Дания заключили оборонные соглашения со США. Теперь американцы имеют возможность использовать их инфраструктуру для хранения вооружения и размещения военного контингента.

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Особняком стоят финны, готовые пойти на шаг, когда на их территории может быть размещено ядерное оружие. Официально это представлено как "транзит".

Второе — захват СМП в "клещи". Недавно США односторонне заявили о расширенных притязаниях на арктический континентальный шельф. Им особенно интересны "восточные ворота" СМП. Стоит отметить, что претензии Госдепартамента не имеют юридической основы, поскольку они ссылались на конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, которую даже не ратифицировали. Тем не менее, когда дело касается интересов США, применяется просто "право сильного".

Третий аспект — экологический аргумент, частая манипуляция со стороны Запада. Основное утверждение заключается в том, что присутствие России "угрожает" природе Арктики. Стоит отметить, что скандинавы многое привнесли негативноного в этот вопрос. За последние годы из России ушел ряд организаций: от Greenpeace и WWF до норвежского фонда Bellona. Последний из них был одной из наиболее агрессивных экологических организаций и специализировался именно на вопросах Арктики.

Вопреки ожиданиям, "забота об экологии" стала слабым местом для самого Запада. Вместо того чтобы быть инструментом укрепления своего положения, "зеленая повестка" превратилась в ключевой фактор внутриполитической повестки, заставляя глобалистов допускать серьезные ошибки. Недавно стало известно, что Байден намерен запретить разработку нефти и газа на половине федеральных земель в арктической зоне США. Кроме того, он остановил выдачу лицензий на экспорт СПГ с новых проектов.

Все это мотивировано "борьбой с изменением климата". В то время как ограничения на экспорт СПГ можно понять логически, запрет на добычу в Арктике не соответствует реальным интересам США и скорее всего является частью предвыборной гонки за Белый дом. В придачу Вашингтон обещает "уничтожить любые арктические проекты России". Но если Россия продолжает совершенствовать технологии, следуя принципу "что не убивает, делает сильнее", то внутренние противоречия не принесут ничего хорошего американцам, так как они теряют время.

Недавно глава Роснедр объявил, что "Россия сосредоточится на добыче нефти и газа в глубоководных месторождениях в ближайшие десятилетия", особенно в Арктике. Есть экспертное мнение о том, что разработка глубоководных месторождений в условиях северных морей — это рискованно, и стоит заняться месторождениями на материковой части России. Но такой подход фактически означает отстранение от Арктики. Безопасность играет важную роль в таких стратегических вопросах.

В 90-е годы Россия закрыла значительное количество военных объектов на севере, что по сути лишило ее средств обеспечения безопасности в воздушной зоне наших арктических территорий. Необходимость усилить защиту добывающих предприятий может рассматриваться совместно с исправлением этой ошибки. Не так, что нам требуется искать повод для возвращения полноценного присутствия на нашей суверенной территории, а скорее в том, что обеспечение средствами защиты повысит общую безопасность объектов в разы. Кроме того, важным аспектом является маневрирование в рамках международного права. Запад часто рассказывает о том, как "несправедливо" Россия контролирует ключевую транспортную артерию, призывая разрешить другим международным игрокам участвовать в ее развитие. Подобные манипуляции следует немедленно и твердо пресекать.

Сражение за Арктику разгорается. Россия активно развивает свои ледоколы, укрепляет Северный Флот и осваивает добычу газа и нефти на шельфе. Тем не менее, оппоненты также не сидят сложа руки. Например, США активно пытаются возродить свою программу ледоколов. Поэтому не следует иметь никаких сомнений или колебаний относительно Арктики. России следует максимально задействовать свои сильные стороны в этой сфере.