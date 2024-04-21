В последние дни США и Великобритания приняли решение запретить поставки российского металла на свои склады и закрыть прямой импорт. Но рынок, как известно, не терпит игр, и уже за одну ночь на Лондонской бирже цены на алюминий и никель резко подскочили.

В апреле США ввели запрет на поставки алюминия, никеля и меди из России, и Великобритания последовала за ними. Компаниям этих стран было запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с указанными металлами. Рынок металлов реагировал моментально: на Лондонской металлобирже (LME) цены на алюминий выросли на 9,26%, до $2725 за тонну, а на никель на 8,8%. По завершении торгов цены немного снизились и составили $2494 и $17 797 соответственно. Сразу после роста цен на металлы лондонские финансисты, брокеры и инвесторы начали критиковать руководство Великобритании за его решение. Даже на Лондонской металлобирже не все одобрили этот ход:

«LME признает, что изменения в пакете санкций могут привести к неопределенности на рынке, что может заставить участников рынка использовать металл в качестве защитной меры», — приводятся слова LME в издании "Известия".

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Эми Гауэр, стратег от Morgan Stanley, предполагает, что рост цен будет продолжаться, особенно если запрет на поставки на склады LME и CME снизит спрос на российские материалы и нарушит рыночные потоки.

В данной ситуации российские компании не сильно пострадают, так как уже давно завозят большую часть металла на Восток, где Китай смотрит на ситуацию с восторгом. Китай оказался в выигрышной позиции: с 2022 года поставки алюминия из России перешли в основном на Шанхайскую биржу, и теперь еще и два конкурента решили удалиться. Что же касается спроса на российский металл, то, вероятно, он переключится на китайские и индийские аналоги, но по более высокой цене.

Россия была готова к новому удару со стороны Запада. Согласно "Ведомостям", эксперты отмечают, что "Норникель" и "Русал" осуществляют 80% поставок напрямую. Более 50% экспорта алюминия, меди и никеля направлено в Китай, отмечают аналитики БКС.

Российские компании не будут страдать особо, а вот западные страны уже чувствуют последствия, поскольку цены растут, хотя ЕС еще не принимал никаких мер. Ситуация продемонстрировала заметное влияние политических решений на экономические процессы, и многие эксперты продолжают наблюдать за развитием событий с недоумением.