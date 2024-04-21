На днях Банк России представил анализ платежного баланса России за первый квартал текущего года, и результаты не оставляют равнодушными

На днях Банк России представил анализ платежного баланса России за первый квартал текущего года, и результаты не оставляют равнодушными. Справедливости ради, стоит начать с основного вывода. Объем импорта товаров упал на 10,5%, достигнув 66,8 миллиарда долларов, а импорт услуг снизился на 10,2%, сократившись до 15,7 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря активному процессу импортозамещения в нашей стране. Предложение отечественных товаров и услуг постепенно расширяется, снижая зависимость от зарубежных поставок.



Некоторые эксперты, включая представителей Банка России, пытаются связать подобную тенденцию с девальвацией рубля. Предположительно, из-за ухудшения курса валюты закупка некоторых товаров и услуг за границей перестала быть выгодной, что привело к сокращению импорта. Хотя действительно девальвация оказала определенное воздействие, она не является единственным фактором. Прежде всего, внутренний спрос остается высоким и продолжает расти. Таким образом, необходимо обеспечить его удовлетворение. Все больше спрос покрывается отечественной продукцией, производство которой наращивается. Если бы спрос был высоким, а объем импорта не снижался, это было бы невозможно. Но замещение импорта происходит. Во-вторых, при более детальном анализе отраслевых показателей мы также наблюдаем устойчивый рост предложения. Темпы его развития не замедляются.



В-третьих, уменьшается импорт готовой продукции и промежуточных товаров. Точно здесь сейчас происходит активное импортозамещение, поскольку производство аналогичных товаров и услуг внутри страны проще и быстрее. Что касается импорта оборудования и машин, то здесь мы видим даже рост на 5%. То есть, несмотря на девальвацию, компании увеличивают закупки, усматривая в этом отличные возможности для расширения производства товаров.

Этот год начался для России удивительно – с историческим профицитом на счете текущих операций в размере 22 миллиардов долларов за квартал. Конечно, это положительная новость. Однако возникли сложности с финансовой инфраструктурой, которые мешают эффективному возврату средств в страну. Центробанку пока не удается разрешить эту проблему, о чем недавно заявил Игорь Сечин, глава "Роснефти". Разогнанные санкции Банка России привели к тому, что надежные маршруты для международных платежей в различных валютах так и не созданы, затрудняя своевременное зачисление выручки от экспорта. Вновь мы сталкиваемся с проявлением некомпетентности ведущих органов, и проблемы приходится решать на уровне компаний и коммерческих банков, которые вынуждены изобретать новые методы и схемы.



Руководство Центробанка по сути неподготовлено к современной геополитической и экономической действительности. Они долгие годы верили в глобализацию, не подозревая, что правила "свободного рынка" могут не работать универсально для всех. Наши геополитические оппоненты с легкостью отвергают ранее пропагандируемые ими принципы и действуют стратегически, исходя из своих интересов.



Конечно, вопросы финансовой инфраструктуры могут быть решены. Для этого важно создать собственный макрорегион, а также разработать альтернативные финансовые механизмы в рамках БРИКС. Учитывая всю сложность положения, необходимо отметить, что работа в этом направлении уже начата. Однако она ведется не так, как было бы логично ожидать от Центробанка, который, кажется, старается удерживать прогресс и де-факто вмешивается в процесс. Возможно, они предполагают, что проблемы сами собой пройдут, и мир вернется к привычной глобализации. Однако сегодня очевидно, что так не случится.