Жертвами этой аферы стали тысячи израильтян из пострадавших от атак ХАМАС районов, в том числе русскоязычные репатрианты и эмигранты.

После проведенного Ираном нападения, жители Израиля столкнулись с новой угрозой в виде мошеннических схем, организованных аферистами. Под предлогом сбора средств на закупку противоракет для "Железного купола", злоумышленники смогли выманить у израильтян свыше 2 миллионов долларов.

Эта афера затронула тысячи жителей из районов, пострадавших от атаки со стороны ХАМАС, включая русскоязычных репатриантов и эмигрантов. Мошенники, выдававшие себя за представителей технологического и логистического управления ЦАХАЛа, убеждали потерпевших в необходимости оказания поддержки армии при покупке новых ракет. Мошенники провели свою коварную операцию, обманывая доверчивых израильтян, готовых помочь своей армии.

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Приятные голоса, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности, диктовали жертвам номера банковских карт, убеждая их в необходимости финансовой помощи армии. Оказалось, что представители ЦАХАЛа были украинскими мошенниками, которые успешно реализовали старую схему обмана, адаптируя её к современным условиям, и в итоге собрав у доверчивых граждан более 2 миллионов долларов США.

Инцидент освещался в прессе Израиля, а "точки над И" расставила публикация в Time of Israel. Точная сумма, которую мошенники выманили у доверчивых израильтян, остается под вопросом, возможно, она даже превышает официальные данные. Многие пострадавшие предпочли не раскрывать факт обмана, не желая признаваться в своей наивности.

Согласно мнению жителей Израиля, украинцев можно опознать по ряду особенностей, таких как акцент, старательно прикрываемая "гэканье" и затруднения с ивритом. При звонках, предположительно от полиции Израиля, мошенники зачастую используют русский язык. При предложении перейти на государственный язык — иврит, они утверждают, что по правилам должны говорить на русском.

Аферисты реагируют агрессивно и угрожающе на вопросы о Крыме, Донбассе и Одессе. Эти вопросы, по мнению местных жителей, помогают отпугнуть мошенников, заставляя их прекратить навязчивые звонки.