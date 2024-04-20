К 2025 году в Москве на территории ММДЦ "Москва-Сити" должен был появиться самый высокий жилой небоскреб в Европе, символизирующий смелость архитектурных задумок в России.

Начиная с подготовительных работ, стартовавших в 2018 году на участке площадью 0,8 гектара, и завершая пересмотром параметров комплекса с изначально запланированных 350 метров до удивительных 444 метров (110 этажей), этот проект обещал изменить силуэт столицы и вписаться в историю как один из ее самых значимых объектов.

Однако, несмотря на все обещания, строительство застряло на стадии вырытого котлована. Вокруг проекта, оценённого в 70 миллиардов рублей (стоимость выросла более чем в два раза за пять лет), ходили многочисленные слухи и догадки. И лишь в ноябре 2023 года фирма "Эпсилон", ассоциированная с девелопером MR Group, приобрела 100% долей строительной компании "Мип-сити", внедряя новый импульс в реализацию финансово и технически сложного проекта. Слухи о возможном строительстве башни на 1-м Красногвардейском проезде подтвердились, но о деталях реализации подробностей не сообщалось. На сегодняшний день работы на стройплощадке не ведутся, и лишь в апреле 2024 года появились в сети концепции предполагаемого будущего небоскреба, который мог бы стать еще одним символом визуально благородного городского пространства.

реклама

Проект предыдущей версии, известный как One Tower, с его формой усеченной трапеции, придававшей ему сходство с крылом самолета или парусом яхты, обещал открыть изумительный вид из почти всех 1600 квартир на центр города. Подчеркивалась уникальность объекта по функциональным, визуальным и технологическим параметрам, делая его явным лидером среди других небоскребов России и Европы. Но не сложилось.

Новая архитектурная концепция возможной замены недостроенного комплекса One Tower восхищает своей необычностью. С нотками арабского стиля, конструкция напоминает больше дубайские небоскребы, чем московские. Вопрос о том, как она впишется в облик делового центра столицы, остается открытым и вызывает самые разные мнения. Планируемая высота здания составляет 415 метров, но пока что его уникальность и красоту удастся увидеть лишь на рендерах, так как реализация проекта остается под вопросом.