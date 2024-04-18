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Британский парламент принял решение, которое изменит жизнь молодого поколения во всей стране. Согласно новому закону, все, кто родился после 2009 года, лишатся права приобретать табачные изделия в Великобритании. Цель этой инициативы — создать первое в мире поколение, свободное от вредной привычки курения.
По планам правительства, к 2027 году будет установлен возрастной барьер для покупки сигарет. Это значит, что через три года те, кто родился в 2009 году и позже, больше не смогут приобрести табачные изделия в магазинах. Но тех, кто уже достиг совершеннолетия, запрет на покупку табака не затронет. Пока не планируется полное запрещение курения. Поддержку законопроекту в Великобритании оказали представители различных партий, и голосование прошло успешно: 383 голоса "за" против 67 "против". Министр здравоохранения и социального обеспечения Виктория Аткинс выразила уверенность в том, что новые меры сберегут множество жизней, снизят нагрузку на систему здравоохранения и увеличат продуктивность труда в стране.
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Несмотря на поддержку, законопроект также столкнулся с оппозицией, включая бывших премьер-министров Британии Лиз Трасс и Бориса Джонсона, считающих, что государство не должно ограничивать личные свободы граждан.
Новая Зеландия первоначально планировала стать первой страной, где зародится поколение, свободное от курения. Однако изменения в политической обстановке привели к отмене закона, запрещающего продажу табака людям, родившимся после 2009 года. Новое правительство решило пересмотреть эту инициативу и направить средства от продажи сигарет на снижение налогов.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год более 8 миллионов человек умирают от последствий табакокурения по всему миру. Сигареты связаны не только с раком, но и с многими другими заболеваниями как у курильщиков, так и у тех, кто подвергается воздействию табачного дыма. Вторичное курение также является опасным, особенно для детей и беременных женщин. Даже небольшое количество вдыхаемого табачного дыма может вызвать серьезные заболевания у некурящих.