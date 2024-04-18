BBC: британский парламент принял закон о запрете курения для людей, рожденных после 2009 года, с целью создания "поколения, свободного от табачного дыма". Британский парламент поддержал запрет на курение для лиц, рожденных после 2009 года.

Британский парламент принял решение, которое изменит жизнь молодого поколения во всей стране. Согласно новому закону, все, кто родился после 2009 года, лишатся права приобретать табачные изделия в Великобритании. Цель этой инициативы — создать первое в мире поколение, свободное от вредной привычки курения.

По планам правительства, к 2027 году будет установлен возрастной барьер для покупки сигарет. Это значит, что через три года те, кто родился в 2009 году и позже, больше не смогут приобрести табачные изделия в магазинах. Но тех, кто уже достиг совершеннолетия, запрет на покупку табака не затронет. Пока не планируется полное запрещение курения. Поддержку законопроекту в Великобритании оказали представители различных партий, и голосование прошло успешно: 383 голоса "за" против 67 "против". Министр здравоохранения и социального обеспечения Виктория Аткинс выразила уверенность в том, что новые меры сберегут множество жизней, снизят нагрузку на систему здравоохранения и увеличат продуктивность труда в стране.

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Несмотря на поддержку, законопроект также столкнулся с оппозицией, включая бывших премьер-министров Британии Лиз Трасс и Бориса Джонсона, считающих, что государство не должно ограничивать личные свободы граждан.

Новая Зеландия первоначально планировала стать первой страной, где зародится поколение, свободное от курения. Однако изменения в политической обстановке привели к отмене закона, запрещающего продажу табака людям, родившимся после 2009 года. Новое правительство решило пересмотреть эту инициативу и направить средства от продажи сигарет на снижение налогов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год более 8 миллионов человек умирают от последствий табакокурения по всему миру. Сигареты связаны не только с раком, но и с многими другими заболеваниями как у курильщиков, так и у тех, кто подвергается воздействию табачного дыма. Вторичное курение также является опасным, особенно для детей и беременных женщин. Даже небольшое количество вдыхаемого табачного дыма может вызвать серьезные заболевания у некурящих.