Минфин поддержал завершение всех льготных программ ипотеки, кроме семейной, в ранее обозначенные сроки, заявил «Известиям» директор департамента финполитики ведомства Алексей Яковлев.

В СМИ распространилась информация о возможном прекращении льготной ипотечной программы в Министерстве финансов. Планируется сохранить только семейную ипотеку и местные программы до 2030 года. Представители ведомства жалуются: более 90% текущих ипотечных кредитов выдаются с использованием льготных условий.

Конечно, можно найти аргументы в поддержку такой инициативы. Рыночные цены перекошены между первичным и вторичным рынками, причем первичная недвижимость значительно удорожала. Прекращение льготной ипотеки также позволило бы сохранить средства в бюджете. Более того, те, кто берет льготный кредит, не всегда нуждаются в жилье, а иногда используют его для создания инвестиционного портфеля. Каждый из этих аргументов имеет свои недостатки. Например, рост цен на недвижимость стоит сравнивать с курсом доллара, чтобы оценить его реальную динамику. Если инвесторы так активно обращаются за льготной ипотекой, то разумнее пересмотреть условия программ, а не отменять их совсем.

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Касательно бюджета, стоит задать вопрос: что способствует развитию экономики и создает спрос на товары различных отраслей. Строительная индустрия играет значительную роль в этом процессе. Она запускает цепочку спроса на различные товары, начиная от мебели и заканчивая бытовой техникой. Благодаря этому в бюджет поступают налоговые доходы.

Сектор строительства — это важный бизнес, способствующий развитию экономики. В многих странах мира этот сектор зависит от кредитования и прямо зависит от действий центрального банка. Проблема в России не в льготных программах и их популярности, а в том, что ключевая ставка ЦБ РФ находится на высоком уровне.

Текущая ставка оправдывается борьбой с инфляцией, но более дорогие кредиты для бизнеса приводят к повышению цен за счет передачи издержек на потребителя. Выше проценты — выше цены, что способствует увеличению инфляции. Вместе с тем в Центробанке России игнорируют вопрос стоимости рубля, что создает неопределенность для бизнеса и способствует росту инфляции.