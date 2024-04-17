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gotreksson
В России возобновят добычу на единственном в мире месторождении малинового кварцита
ТАСС: карьер "Шокшинский кварцит" по разработке единственного в мире месторождения малинового кварцита планируют перезапустить летом 2024 года в Карелии.

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В лето 2024 года на северо-западе России вновь оживет добыча уникальной горной породы. В живописном районе села Шокша, расположенного приблизительно в 60 километрах к юго-востоку от Петрозаводска, скрывается единственное в мире месторождение малинового кварцита. Запасы этого природного сокровища оцениваются в 1,3 миллиона кубических метров. Недавно этим богатством управляла известная швейцарская компания Holcim, которая, в 2022 году объявила о своем уходе с российского рынка. Holcim заключил договор о передаче своих активов в России местному управлению, как было объявлено в официальном канале компании в Telegram. Через два года после ухода швейцарской компании в министерстве промышленности и торговли Республики Карелия было заявлено о скором возобновлении работ на берегу Онежского озера. Для реализации этой амбициозной задачи будет выделено около 1 миллиарда рублей, предназначенных для организации отгрузки через автомобильный и водный транспорт.

Малиновый кварцит, этот плотный камень редкого оттенка, состоящий из сцементированных зерен кварца, поражает своей прочностью и особыми свойствами. Он не только устойчив к внешним воздействиям и высоким температурам, но и отличается уникальным окрасом, который придает ему особый шарм и благородство. Этот "камень правителей", как его называют, обладает высокой долговечностью и является прекрасным материалом для отделки интерьеров, фасадов зданий и даже для ландшафтного дизайна. Благодаря своей универсальности и прочности, кварцит остается одним из самых популярных материалов в сфере строительства и дизайна.

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Уже в восемнадцатом веке начали добывать этот кварцит в районе Шокши, а в девятнадцатом веке его использовали при строительстве Казанского Кафедрального собора. В 1840-х годах для создания саркофага Наполеона Бонапарта в Париже из Карелии было доставлено около полусотни блоков малинового кварцита. В двадцатом веке этот материал нашел свое применение при возведении мавзолея В. И. Ленина, где из него изготовили облицовочные плиты, входные тумбы и буквы "ЛЕНИН".

#новости #экономика #карелия #уход из россии #добыча ископаемых ресурсов #петрозаводск #уход из рынка #holcim #карьер #шокшинский кварцит
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