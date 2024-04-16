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gotreksson
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
В России появился план воскрешения лифтовой отрасли промышленности – к началу мая текущего года по указу председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко должно быть подготовлено соответствующее предложение. Согласно главе верхней палаты, необходимо обновить и максимально загрузить все заводы.

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В 2022 году несколько западных компаний, включая такие гигантов, как Schindler, Kone и Thyssenkrupp, покинули российский рынок лифтового производства. Это привело к увеличению поставок из Беларуси и азиатских стран. Хотя большинство подобной продукции ранее производилось на отечественных предприятиях (приблизительно 70%), некоторые ключевые компоненты все еще закупаются заграницей.

Согласно данным Российского лифтового объединения, доля импортных комплектующих в производстве лифтов на территории России два года назад составляла около 30%, в основном это касалось лебедок и микроэлектроники. Тем не менее с тех пор ситуация начала меняться. Недавно было объявлено о планах запустить производство отечественных частотных преобразователей, которые стабилизируют напряжение в сети и обеспечивают плавное движение лифтового механизма. По мнению некоторых экспертов, одной из главных проблем в лифтовой отрасли остается дефицит квалифицированных кадров, особенно проектировщиков. На данный момент объемы производства лифтов на территории страны и их импорта достаточны для покрытия потребностей новых строек на рынке. Но в России существует неотложная потребность в замене старого лифтового парка – каждый пятый лифт превысил свой установленный срок эксплуатации, который составляет в среднем 25 лет. Согласно Минстрою РФ, из 600 тыс. действующих лифтов необходимо заменить около 140 тыс. единиц к 2025 году (96 тыс. с просроченным сроком и 43 тыс. с приближающимся истечением).

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Эта проблема стала ключевой на заседании общественного совета при Минстрое в феврале 2024 года. В следующем месяце Валентина Матвиенко на встрече с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко отметила необходимость возрождения лифтовой промышленности для обеспечения отечественных заводов стабильными заказами на пять лет вперед.

"Нам нужно восстановить все наши заводы и полностью загрузить их, прекратив бездумную политику участия в тендерах... Мы должны утвердить такую программу в мае", — подчеркнула председатель Совета Федерации. Весной этого года отраслевой комитет представит программу развития лифтовой отрасли. В свою очередь, в Госдуме РФ предложили включить расходы на замену лифтов в жилых домах в федеральный бюджет.

По словам главы Всероссийского центра строительной политики (ВЦСП) Александра Моора, правительство выделит в ближайшие два года рекордные средства, порядка 300 млрд рублей, на поэтапную модернизацию ЖКХ. Он отметил, что местные компании и дружественные страны обеспечат Россию необходимым количеством лифтов. В апреле 2024 года председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что замену лифтов в жилых домах, по меньшей мере, в значительной степени должны обеспечить отечественные заводы.

Первый лифт в России был установлен в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге в 1893 году по заказу Александра III. Этот проект был реализован компанией Otis. В период Советского Союза в стране действовали четыре крупных предприятия по производству лифтов: Самаркандский лифтостроительный завод, Могилевский завод лифтового машиностроения, Щербинский лифтостроительный завод и Карачаровский механический завод.

После распада СССР в России остались только два из этих предприятий. Завод в Самарканде столкнулся с уменьшением спроса на лифты в Узбекистане, что привело к резкому сокращению объемов производства. Могилевский завод, благодаря разумным действиям белорусских властей, быстро нашел новые рынки сбыта в странах СНГ и сегодня является важным поставщиком лифтов для России.

Щербинский лифтостроительный завод остается одним из ведущих производителей лифтового оборудования в России, удовлетворяя около четверти потребностей внутреннего рынка. Карачаровский механический завод, хотя и столкнулся с угрозой ликвидации в 2022 году, сумел выжить и продолжает успешно производить лифты и развиваться.

На территории России существует около 25 различных заводов, которые занимаются производством лифтов (пять из них выпускают более 2 тыс. единиц в год). В 2023 году на рынке лифтов появился новый участник - METEOR Lift. Эта компания стала наследницей американской Otis, которая в июле 2022 года продала все свои активы в России многоотраслевому холдингу S8 Capital.

#новости #промышленность #завод #санкт-петербург #возрождение #дом.рф #вцсп #лифты #могилевский завод лифтового машиностроения #самаркандский лифтостроительный завод #щербинский лифтостроительный завод
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