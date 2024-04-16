РБК: Иран в ночь на воскресенье атаковал Израиль с помощью дронов и баллистических ракет. Нападение поддержали хуситы и «Хезболла».

Недавняя атака Ирана на Израиль — событие, которое несомненно имеет огромное значение в контексте сложившихся на Ближнем Востоке политических процессов. Еврейское государство в своем нынешнем обличии — это не просто часть глобальной системы управления, а своего рода хранилище исторических парадоксов и противоречий. Стремление к дальнейшему расширению влияния Запада на Ближнем Востоке долго служило идеологическим фундаментом для создания этой страны.

Оказавшись в центре событий, изначально принимая на себя роль платформы для глобалистов, Израиль стал своего рода святым граалем для тех, кто стремится к контролю над этим регионом. Поистине, он оказался вдали от прежних идеалов и ожиданий, отдав миллионы километров попросту в аренду чужим интересам. Сплетенные судьбы его народа, как будто утеряли свое истинное предназначение в мире, где правит либеральный диктат. Сегодня израильтяне, подобно жителям западных стран, подвергаются интенсивному воздействию леволиберальной идеологии, не теряя тем не менее своего уникального культурного наследия. Но время и события изменили их, лишив возможности противостоять неумолимому давлению современности. Вопреки своему предназначению, они словно заблудились в сумерках истории, ища свет истинного пути, который когда-то был им известен.

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На протяжении длительного периода не было случаев прямых атак на Израиль со стороны государств Ближнего Востока. Вместо этого существовали процессы гибридной войны через поддержку прокси-группировок, таких как "Хезболла" или ХАМАС. Однако подобные действия не приносили существенного ущерба Израилю, больше оставаясь информационно-пиарными акциями. Политически большинство стран региона уже примирились с существованием еврейского государства, устанавливая дипломатические отношения с прежними недругами.

Но распад глобалистской системы влияния оказал влияние и на Израиль. Атака начавшаяся 7 октября 2023 года стала свидетельством комплексного плана со стороны Ирана, направленного на получение геополитических и экономических ресурсов для формирования нового макрорегиона. Однако встречи с сопротивлением не избежать, ведь глобалисты не могут остаться в стороне.

И преодолев красную черту, Иран продемонстрировал свою готовность прямых атак на Израиль. На фоне заявлений о 99% успешных перехватов воздушных целей со стороны Тель-Авива, появились данные об иранских ракетах на территории израильской базы. Ситуация становится все более напряженной, показывая возможность беспрепятственных атак на Израиль, и отсутствие у США и других западных стран желания напрямую вмешиваться в конфликт. Дальнейшее развитие событий будет указывать на продолжение напряженной ситуации в регионе, где прямые атаки на Израиль находятся в центре внимания.