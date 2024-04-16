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gotreksson
Военный эксперт из Китая усомнился в объективности Bloomberg
Bloomberg сообщил о предоставлении Китаем военной поддержки России, однако военный эксперт считает, что доказательств недостаточно. Сотрудничество между Китаем и Россией в области космоса и технологий не является необычным, поэтому обвинения кажутся неубедительными.

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Недавно агентство Bloomberg заявило, что Китай предоставляет России спутниковые снимки для военных целей, микроэлектронику и станки для танков. Дополнительная поддержка со стороны Китая включает в себя оптику, ракетное топливо и расширение космического сотрудничества, как сообщил анонимный источник агентства.

Свой комментарий по этому поводу в интернете опубликовал военный эксперт Бао Мин, у которого на портале Байду 1,88 миллиона подписчиков. Он выразил мнение, что у американцев нет неопровержимых доказательств в указанных ситуациях, иначе они бы уже их предоставили. 

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Бао Мин упоминает о доказательствах, представленных США в 2022 году, когда частная китайская компания была обвинена в продаже спутниковых снимков одной из ЧВК на территории Уйгура. В то время американцы опубликовали название этой китайской компании и конкретные спутниковые снимки, связанные с положением ЧВК на карте. Исходя из этих данных, американцы начали официальное расследование, которое, кстати, до сих пор не завершено, по словам китайского эксперта.

По мнению Бао Мина, если бы у США были доказательства в рассматриваемых случаях, они бы обязательно предоставили конкретные факты: кто, когда и что было передано в Россию. Однако до сих пор этого не произошло.

Эксперт обращает внимание, что обвинения в использовании так называемых "спутниковых снимков для военных целей" являются расплывчатыми и неубедительными. Китай и Россия давно сотрудничают в области дистанционного зондирования в рамках БРИКС и космического информационного коридора "Один пояс - один путь". Поэтому обмен снимками объектов дистанционного зондирования между партнерами является логичным шагом.

Кроме того, между Китаем и Россией действует механизм сотрудничества в области спутниковой навигации Глонасс/Beidou. Россия, теоретически, может использовать сигналы Beidou над Уйгура, но также имеет доступ к сигналам GPS (США) и Galileo (Европа).

Бао Мин также подчеркивает, что обвинения в поставках микроэлектроники и станков для танков - это также "абсолютный бред". Понятие "микроэлектроника" включает в себя широкий спектр продукции, включая умные часы, мобильные телефоны, ноутбуки и другие устройства.

Если Россия закупает станки для обработки металла, которые затем используются в военной технике, это не означает, что это связано со сделками в военной области.

Китай экспортирует значительный объем гражданской продукции по всему миру. Пока это не нарушает правила экспортного контроля Китая, Россия может закупать эту продукцию свободно. Если компоненты модифицируются и используются в военной технике, это не отражает на Китае.

По мнению Бао Мина, ракетное (твердое) топливо действительно относится к военной продукции. Однако точных данных нет, поставляет ли Китай ракетное топливо в Россию. Здесь требуется дополнительная ясность.

Эксперт объясняет читателям, что одним из основных компонентов для изготовления твердого ракетного топлива является нитроцеллюлоза. Китай производит 70% мирового объема этого сырья, из-за чего неудивительно, что Россия также покупает его в Китае. Главными покупателями китайской нитроцеллюлозы являются Соединенные Штаты (более 25% китайского экспорта) и Вьетнам (чуть менее 25%). Исходя из этого, Россия не является лидером по закупкам китайской целлюлозы. Основным назначением импорта нитроцеллюлозы является производство красок, покрытий, пластмасс. Именно поэтому Вьетнаму требуется так много нитроцеллюлозы.

Китаем и Россией также сотрудничают в области космических контрольных измерений и создания космических компонентов, но в космическом сотрудничестве с Россией крупнейшим партнером являются Соединенные Штаты.

МКС, созданная в совместном сотрудничестве между Вашингтоном и Москвой, уже многие годы успешно функционирует в космическом пространстве, где космонавты обеих стран работают вместе; американцы продолжают импортировать российские двигатели для запуска своих военных спутников на космические ракеты. Следует ли американцам обвинять Китай в сотрудничестве с Россией в космосе после всего этого.

Бао Мин приходит к выводу, что Bloomberg несет риск стать объектом насмешек, выдвигая подобные утверждения.

#новости #китай #электроника #космос #брикс #gps #расследование #военнаятехника #глонасс #сандаль
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