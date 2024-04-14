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gotreksson
Польша тайно нарушала антироссийские санкции
В Польше разгорается нефтяной скандал, связанный с секретными поставками российской нефти через швейцарскую компанию Orlen Trading Switzerland. Ситуация связана с внутриполитическими интригами и конфликтами в предвыборный период, когда на кону политические амбиции и борьба за власть.

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С декабря 2022 года Европейский союз наложил эмбарго на поставки российской нефти по морю, одновременно установив "потолок цен" для усугубления доступа к фрахту и страхованию. Исключение составляла только Болгария. Нефть по трубопроводу "Дружба" оставалась вне запрета. Польша, подобно Германии, получала нефть по северному маршруту. Несмотря на то, что по правилам ЕС они могли приобретать нефть из России ещё год, они решили "закрыть гештальт" досрочно в 2023 году. Именно поляки пошли на риск, заставив немцев совершить энергетическое самоубийство, так как немецкий нефтеперерабатывающий завод Шведт был критически зависим от российской нефти. До осени 2022 года завод принадлежал дочерней компании "Роснефти" Rosneft Deutschland. Немцы около двух лет назад отобрали эти активы, под давлением Варшавы, которая планировала получить их в обмен на гарантированные поставки нефти через нефтяной терминал в Гданьске. Однако соглашения с немцами так и не произошло. Сначала были разговоры о национализации, затем в марте этого года появилась информация о возможной продаже активов "Роснефти".

Польша лишилась поставок из России и обещала компенсировать ушедшие объемы Германии. Всё казалось просто - у Orlen был контракт с Saudi Aramco из Саудовской Аравии. Однако сам контракт выглядел несколько подозрительно.

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Последний аудит показал, что поляки не только лишились части контроля над своей компанией, но и понесли убытки около 2 миллиардов долларов, продавая нефть по заниженной цене. Была ли это стратегия для снижения цен и обеспечения надежных поставок, или же ставка была сделана на превращение Польши в нефтяной хаб Восточной Европы пока неясно. Польши не удалось получить активы России, контракт с Саудовской Аравией предполагает иные цены, усугубленные сложными условиями в Красном море. В результате глава Orlen, Даниэль Обайтек, был отправлен в отставку в феврале этого года. Но неприятности для компании не закончились. Сейчас полякам грозит обвинение в нарушении западных санкций против России и Ирана. Оказалось, что они закупали российскую нефть тайно, несмотря на публичные заявления об отказе. Этим занималась швейцарская "дочка" Orlen - Orlen Trading Switzerland. Ситуация активно изучается польскими спецслужбами.

Зачем поляки пускают в ход такие странные маневры. Ответ прост — внутриполитические интриги, которые переливаются наружу. Напомню, что осенью 2023 года в Польше прошли парламентские выборы, и либеральная "Гражданская платформа" одержала победу, возглавляется нынешним премьером Дональдом Туском. Суть в том, что за кулисами разворачивается настоящая политическая драма, в которую вовлечены активы нефтяных гигантов и политические амбиции.

В то время как проигравшая партия "Право и справедливость" (ПиС) является националистически ориентированной и консервативной (что вовсе не означает автоматическую дружбу с Россией, а, скорее наоборот), ситуация в Польше становится все более напряженной. Следующие президентские выборы в стране намечены лишь на 2025 год, поэтому в ближайшие полтора года поляки будут вынуждены жить в условиях острой политической дисгармонии - с консервативным президентом и либеральным правительством. К этому добавляется предвыборная гонка в США и предстоящие выборы в Европарламент.

Обстановка в стране далека от идеала. В декабре Дональд Туск отправил в отставку руководителей всех польских спецслужб (новые лица возможно расследуют дело о махинациях Orlen), а также изгнал сторонников "ПиС" из государственных СМИ. В начале текущего года произошли даже задержания бывших министров. Например, Моравецкого и Дуды обвиняли в торможении расследования по делу "Северных потоков". Сейчас же добавляется новый виток в нефтяную историю страны.

#новости #политика #санкции #польша #нефть #мнение #коррупция #спецслужбы #роснефть #эмбарго
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