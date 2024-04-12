Рабочую неделю для многодетных родителей предложили сократить с 40 до 35 часов. Такой законопроект внесла на рассмотрение в Госдуму фракция ЛДПР.

Дети – это наше главное счастье и великое богатство. Ведь именно ради них мы стремимся строить свою жизнь, достигать успехов в карьере и обеспечивать свою семью. Однако же, современный ритм жизни заставляет нас постоянно балансировать между работой и семейными обязанностями. Власти все чаще подчеркивают важность того, чтобы люди имели возможность уделять должное внимания семье и воспитанию, но порой родителям приходиться "разрываться на части", особенно когда финансовые вопросы в семье стоят остро.

Депутаты выдвинули новую инициативу, которая может стать искомым решением проблемы. Предложение о сокращении рабочей недели для многодетных родителей с 40 до 35 часов открывает новые горизонты гармонии между семьей и работой, не ущемляя при этом их доходы семьи. По сути, такой законопроект дает возможность многодетным родителям более осознанно организовать свое время. При обычной недельной загрузке в 40 часов не всегда удается уделить достаточно времени детям: отвести их в детский сад, школу, занятия по дополнительному образованию и так далее.

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Если законопроект будет принят, один из родителей сможет претендовать на сокращенную рабочую неделю, не получив сокращения заработной платы. Работники, работающие по сокращенному графику, будут пользоваться теми же льготами и гарантиями, что и остальные. Продолжительность работы будет засчитываться в страховой стаж как полное рабочее время.

Изменения в закон предлагают внести в статью 92 ТК ("Сокращенная продолжительность рабочего времени"). Таким образом, сокращенная неделя не будет значить ухудшение условий труда, а станет возможностью более осмысленно распределить время между семьей и профессиональной деятельностью.

В настоящее время 35-часовая рабочая неделя установлена для молодых работников в возрасте от 16 до 18 лет и инвалидов I или II групп. Те, чьи условия труда признаны вредными или опасными, должны работать не более 36 часов в неделю. Рабочее время для работников в возрасте до 16 лет не должно превышать 24 часа в неделю.

Помимо этого, право на сокращенную рабочую неделю также предоставляется женщинам, работающим в сельской местности или на Крайнем Севере, учителям, медикам и другим профессиям, где особенно важна гибкость графика работы.