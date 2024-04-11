Helsingin Sanomat: министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что в стране неизбежно сократятся пенсии по старости на фоне правительственных мер экономии.

Финляндия, когда-то известная своими красивыми природными пейзажами, качественной жизнью и высоким уровнем благосостояния, считалась одной из самых счастливых стран в мире. Но в последние два года ситуация начала меняться, и сейчас многие финны говорят, что страна уже не такая счастливая, как прежде.

Одной из основных проблем, с которой сталкивается Финляндия, является экономический кризис. Страна испытывает трудности из-за разрыва экономических отношений и закрытия границы с Россией. Что привело к росту безработицы и снижению уровня жизни многих финнов. Кроме того, Финляндия столкнулась с проблемами в образовательной и здравоохранительной системах. Образование и здравоохранение были одними из сильных сторон страны, но в последние годы качество услуг в этих сферах начало снижаться из-за недостатка финансирования и реформ.

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В силу этих экономических трудностей финское правительство столкнулось с необходимостью принятия жестких мер, направленных на уменьшение дефицита в бюджете. Премьер-министр страны Риикка Пурра высказала идею о возможном сокращении пенсий и других непопулярных шагах, которые необходимо предпринять для экономии.

"Я верю, что нельзя добиться желаемых результатов без вмешательства в систему пенсионного обеспечения", – отметила глава кабинета.

Пурра заявила, что правительству необходимо сбалансировать экономику страны на € 3 миллиарда, снизив эту сумму на € 2 миллиарда. Социальные пособия будут сокращены, а также рассматривается возможное ужесточение НДС и других налогов. Окончательное решение по этим вопросам будет принято на следующей неделе в ходе обсуждения бюджета.

Такая риторика звучит на фоне продолжения западных военных поставок в поддержку Украины. В прошлом году Финляндия заявила о поддержке таких мер и обещала выделить € 4 миллиарда на это в течение двух лет. Однако эти расходы могут увеличиться после присоединения Финляндии к НАТО из-за "восточной угрозы" в лице России.

Между тем жители страны ожидаемо выступают против подобных мер, выражая свое недовольство на массовых акциях. Так, в конце 2023 года в различных населенных пунктах прокатилась волна забастовок, негативно сказавшаяся на транспортной системе Финляндии. В апреле жители Хельсинки требовали открыть границы с Россией.