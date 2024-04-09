Реконструкцию второго корпуса предполагают завершить к сентябрю 2024 года. Всю территорию ТагАЗа (всего 80 га) планируется освоить к 2025 году. При выходе на полную мощность здесь начнут работать полторы тысячи человек.

Этот завод, просуществовавший 99 лет, представляет собой важный исторический символ. Его история началась еще в 1915 году, при царском режиме. В советское время он стал ярким примером динамично развивающегося промышленного предприятия. За первую половину XX века здесь изготавливались разнообразные инструменты, мотоциклы под брендом "ТИЗ" и другая продукция. С 1947 года на заводе стали собирать комбайны, которые в течение пятидесяти лет выходили с конвейера.

В статье из газеты «Ударная съездовская продолжается // Вперед к коммунизму» за 1961 год отмечалось достижение коллектива Таганрогского комбайнового завода: завершение задания третьего года семилетнего плана по производству промышленной продукции. С каждым днем скорость выпуска сельскохозяйственных машин увеличивалась. На протяжении десятилетий завод был в центре внимания благодаря инновационным разработкам и технологическим достижениям того времени.

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В 1965 году отечественные инженеры создали уникальную машину-трансформер — самоходное шасси СШ-75 "Таганрожец". С 1972 года на заводе начался выпуск самоходного зерноуборочного комбайна СК-5 "Нива", который стал символом советского сельскохозяйственного машиностроения. Параллельно разрабатывался и выпускался комбайн СК-6 "Колос" с двухсекционным бункером, единственный в СССР.

В период после распада Советского Союза завод пережил сложные времена. В 1997 году предприятие было переориентировано в Таганрогский автомобильный завод, где собирались лицензионные корейские и китайские автомобили. Но производство сельскохозяйственной техники было практически прекращено. Середина 2000-х годов стала периодом серьезных финансовых проблем для предприятия, что в итоге привело к его банкротству в 2014 году и полной остановке производства. Казалось бы, история этого завода подошла к концу. Но через семь лет компания "Ростсельмаш" объявила о начале восстановления легендарного предприятия. В 2022 году был заложен символический камень, обещая после полной реконструкции возобновить выпуск сельскохозяйственной техники. Восстановление Таганрогского завода комбайнов было объявлено стратегически важной задачей в свете новых вызовов и реалий.

Недавно состоялось официальное открытие нового предприятия — первая очередь производства была запущена. Несмотря на то, что тестовый запуск завода произошел осенью прошлого года, где было изготовлено 24 роторные навесные косилки для экспорта в Казахстан.

Реконструкция корпусов ТагАЗа, обновление административно-бытовых зданий и основного оборудования были проведены в ходе работ на заводе. Генеральный директор компании "Ростсельмаш" Валерий Мальцев назвал данное событие важным шагом к возрождению производства сельскохозяйственной техники. Общий объем инвестиций в проект составил почти 2,5 миллиарда рублей.

Ожидается, что предприятие достигнет полной мощности к 2025 году, и на пяти производственных площадках ежегодно будут производить около 5 тысяч единиц готовой продукции на общую сумму порядка 4 миллиардов рублей. Планируется производство почвообрабатывающей и кормоуборочной техники, самоходных и прицепных опрыскивателей, адаптеров для комбайнов, а также сборка коммунальной техники. В рамках второй очереди планируется создание литейного производства до 2027 года. Помимо этого, будет организован испытательный полигон для комбайнов и тракторов, что придаст заводу новый уровень развития и конкурентоспособности.