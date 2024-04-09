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gotreksson
Между Хабаровском и Владивостоком могут построить третий главный железнодорожный путь
Зампред правительства Приморского края Николай Стецко: «мы надеемся, что дорогостоящие, но такие важные проекты, как создание третьего главного пути между Хабаровском и Владивостоком и строительство обходов на участке Смоляниново – Находка, будут реализованы как можно скорее»

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На заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики в апреле 2024 года зампредседателя правительства Приморья Николай Стецко предложил инновационный план: возможное возведение третьего главного пути между Хабаровском и Владивостоком. Эта идея может кардина льноизменить будущее развитие региона в лучшую сторону. Стецко обозначил, что хотя для реализации этого масштабного проекта необходимы значительные вложения, повышение объема грузоперевозок делает строительство дополнительного пути все более актуальным.

Расширение портовых мощностей на сумму более полутриллиона рублей также создаст для обеспечения возможности перевозки вдвое большего количества грузов. Это важное условие, учитывая тот факт, что порты Приморья в прошлом году переработали огромный объем тоннажа. Но без соответствующей железнодорожной инфраструктуры они не смогут реализовать свой потенциал в полной мере. Таким образом, исходит острая необходимость в третьем главном пути между Хабаровском и Владивостоком. Дополнительно обсуждалась задача строительства обходных перегонов на линии Смоляниново – Находка-Восточная для оптимизации транспортного потока в этом районе. Такие проекты, хоть и требующие значительных инвестиций, могут существенно улучшить эффективность транспортной системы региона.

Несмотря на все трудности, намеченные инвестиционные проекты, включая развитие БАМа и Транссиба с прогнозными затратами в размере 3,7 трлн рублей, предполагают возведение более 280 объектов инфраструктуры. Это включает в себя ряд важных сооружений, таких как второй Северомуйский тоннель, новый мост через Амур и обход Хабаровска. Все это поможет значительно увеличить пропускную способность региона более 260 млн тонн в год. Важно отметить, что строительство высокоскоростной магистрали между Владивостоком и Хабаровском, поддержанное главой Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым в сентябре 2023 года, может привнести новые возможности для улучшения грузоперевозок. Но на фоне текущих обстоятельств, строительство обычной электрифицированной железной дороги кажется более реалистичным сценарием на ближайшее будущее.

#находка #дальний восток #бам #транссиб #хабаровск #владивосток #транссибирская магистраль #амур #северомуйский тоннель #смоляниново
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