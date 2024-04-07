Недавно стало известно, что НОВАТЭК активно изучает возможность внесения корректировок в ключевые параметры амбициозного проекта "Арктик СПГ-2".

Согласно первоначальному плану, "Арктик СПГ-2" предполагал строительство трех линий производства сжиженного природного газа емкостью в 6,6 миллиона тонн в год каждая. Первая линия была запущена в эксплуатацию в прошлом декабре. Ожидалось, что первая партия СПГ будет отправлена в феврале, однако апрель наступил, а газовозы до сих пор не доставили продукцию покупателям.

Именно по этой причине НОВАТЭК вынужден был резко снизить объем добычи газа на проекте с 425 миллионов кубических метров в декабре до 83 миллионов кубических метров в феврале. Основная трудность не связана с самим заводом "Арктик СПГ-2". Несмотря на то, что объект попал под санкции, все технические вопросы были решены. Западное оборудование для двух первых линий было доставлено заранее, а на третьей линии предполагалось использовать технологию "Арктический микс". Главная проблема кроется в обеспечении газовозами. В отличие от нефтеносных танкеров, газовозы, способные работать в арктических условиях, представляют собой редкость. На сегодняшний день круглогодичная навигация по Северному морскому пути не реализована, что заставляет направлять СПГ через западный маршрут, увеличивая логистическую дистанцию до Азии. В условиях ограниченного количества специализированных газовозов, из-за санкций иностранные перевозчики не спешат их предоставлять. А экспортировать газ с "Арктик СПГ-2" возможно лишь в Азию.

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Частичное разрешение проблемы может наступить в мае-июне, когда условия в арктическом регионе позволят использовать восточный маршрут. Однако даже при успешной реализации этого плана, объемы отправок будут значительно ниже задуманных.

Запуск второй линии проекта "Арктик СПГ-2" запланирован на конец 2024 года. Технических препятствий для этого не предвидится, однако отправить 13,2 миллиона тонн СПГ в год будет сложно.

В связи с этим решение о перемещении третьей линии переработки с Ямала на новый завод Мурманский СПГ в Белокаменке выглядит наиболее логичным. Несколько месяцев назад был объявлен план строительства данного завода, чья мощность превосходит "Арктик СПГ-2", составляя три линии по 6,8 миллиона тонн в год. В общей сложности - 20,4 миллиона тонн.

Работа над третьей линией проекта "Арктик СПГ-2" продолжалась, что позволяет предположить, что для ускорения процесса целесообразно запустить ее под Мурманском, где нет требования к газовозам ледового класса, способным работать в арктических условиях. Поставка обычных танкеров сегодня не является проблемой.

Основное значение в данной ситуации имеет наличие отечественных технологий крупнотоннажного сжижения, таких как упомянутый "Арктический микс". После устранения всех проблем с газовозами, возможно вернуться к третьей линии проекта "Арктик СПГ-2", если это станет необходимым. Или же, для более простого и эффективного решения, добавить четвертую линию на Мурманском СПГ. Кроме того, на бумаге уже есть проект по строительству Дальневосточного СПГ.

Безусловно, Арктика является важным объектом для исследования и развития, однако необходимо помнить, что это не самоцель. Исследование арктических просторов должно проводиться лишь при наличии соответствующих возможностей. Эти возможности постепенно появляются. Тем не менее корректировка планов работы является стандартной практикой, ведь основная цель все равно остается неизменной.

Мурманский СПГ, первую линию которого планируется запустить в эксплуатацию в 2027 году, предоставит возможность газификации Мурманской области. Для этой цели будет построен газопровод Волхов — Мурманск — Белокаменка протяженностью 1,2 тысячи километров с объемом транспортировки в 41,2 миллиарда кубических метров.