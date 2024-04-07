Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
Недавно стало известно, что НОВАТЭК активно изучает возможность внесения корректировок в ключевые параметры амбициозного проекта "Арктик СПГ-2".

реклама

Согласно первоначальному плану, "Арктик СПГ-2" предполагал строительство трех линий производства сжиженного природного газа емкостью в 6,6 миллиона тонн в год каждая. Первая линия была запущена в эксплуатацию в прошлом декабре. Ожидалось, что первая партия СПГ будет отправлена в феврале, однако апрель наступил, а газовозы до сих пор не доставили продукцию покупателям.

Именно по этой причине НОВАТЭК вынужден был резко снизить объем добычи газа на проекте с 425 миллионов кубических метров в декабре до 83 миллионов кубических метров в феврале. Основная трудность не связана с самим заводом "Арктик СПГ-2". Несмотря на то, что объект попал под санкции, все технические вопросы были решены. Западное оборудование для двух первых линий было доставлено заранее, а на третьей линии предполагалось использовать технологию "Арктический микс". Главная проблема кроется в обеспечении газовозами. В отличие от нефтеносных танкеров, газовозы, способные работать в арктических условиях, представляют собой редкость. На сегодняшний день круглогодичная навигация по Северному морскому пути не реализована, что заставляет направлять СПГ через западный маршрут, увеличивая логистическую дистанцию до Азии. В условиях ограниченного количества специализированных газовозов, из-за санкций иностранные перевозчики не спешат их предоставлять. А экспортировать газ с "Арктик СПГ-2" возможно лишь в Азию.

реклама

Частичное разрешение проблемы может наступить в мае-июне, когда условия в арктическом регионе позволят использовать восточный маршрут. Однако даже при успешной реализации этого плана, объемы отправок будут значительно ниже задуманных.

Запуск второй линии проекта "Арктик СПГ-2" запланирован на конец 2024 года. Технических препятствий для этого не предвидится, однако отправить 13,2 миллиона тонн СПГ в год будет сложно.

В связи с этим решение о перемещении третьей линии переработки с Ямала на новый завод Мурманский СПГ в Белокаменке выглядит наиболее логичным. Несколько месяцев назад был объявлен план строительства данного завода, чья мощность превосходит "Арктик СПГ-2", составляя три линии по 6,8 миллиона тонн в год. В общей сложности - 20,4 миллиона тонн.

Работа над третьей линией проекта "Арктик СПГ-2" продолжалась, что позволяет предположить, что для ускорения процесса целесообразно запустить ее под Мурманском, где нет требования к газовозам ледового класса, способным работать в арктических условиях. Поставка обычных танкеров сегодня не является проблемой.

Основное значение в данной ситуации имеет наличие отечественных технологий крупнотоннажного сжижения, таких как упомянутый "Арктический микс". После устранения всех проблем с газовозами, возможно вернуться к третьей линии проекта "Арктик СПГ-2", если это станет необходимым. Или же, для более простого и эффективного решения, добавить четвертую линию на Мурманском СПГ. Кроме того, на бумаге уже есть проект по строительству Дальневосточного СПГ.

Безусловно, Арктика является важным объектом для исследования и развития, однако необходимо помнить, что это не самоцель. Исследование арктических просторов должно проводиться лишь при наличии соответствующих возможностей. Эти возможности постепенно появляются. Тем не менее корректировка планов работы является стандартной практикой, ведь основная цель все равно остается неизменной.

Мурманский СПГ, первую линию которого планируется запустить в эксплуатацию в 2027 году, предоставит возможность газификации Мурманской области. Для этой цели будет построен газопровод Волхов — Мурманск — Белокаменка протяженностью 1,2 тысячи километров с объемом транспортировки в 41,2 миллиарда кубических метров.

#новости #санкции #арктика #логистика #спг #новатэк #мурманск #арктик спг-2 #волхов #газовозы
+
Написать комментарий (0)
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
Разработчики выпустили второй патч для «Смуты» через 3 дня после выхода релиза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
5
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
19
Bloomberg: Киев срочно ищет большое количество боеприпасов для ПВО
1
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
В сети появились кадры с танком Т-80УЕ, усиленным антидроновой защитой
+
США требуют от Нидерландов ввести полный запрет на обслуживание литографических систем ASML в Китае
1
"Группа Вагнера" снова объявила о наборе добровольцев для работы в Африке
4
В новом испытании ВМС США два истребителя F/A-18E/F выпустили четыре ракеты одновременно
+
BYD и Mercedes-Benz представили новый совместный электромобиль, дебютирующий в этом году
+
Преступника в перчатках теперь обнаружат по его ДНК, находящемуся в воздухе
2
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Айтишник из США 33 года жил под чужим именем, присвоив себе биографию своей жертвы
+
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
1
Частота экрана Pixel 8a вырастет до 120 Гц
+
Xiaomi Redmi Note 13 Turbo (POCO F6) с процессором Snapdragon 8s Gen 3 будет выпущен в этом месяце
+
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Defense Post: ВМС США провели одновременный пуск четырёх противокорабельных ракет LRASM
+
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+

Популярные статьи

Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
173
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
74
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
28
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
24
iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
6
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
643
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
12
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
7
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
9
Причины и следствия крупных слияний и поглощений в индустрии развлечений и технологий. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
21:37
Я поменял себе монитор, но меня это счастливее не сделало.
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
Можно Мастер
21:30
Эппл известная своими инновациями - в голос😭🤣
Apple запатентовала 3D-дисплеи
Зю
21:30
А что из популярного сейчас на практике активно использует AVX256/512? Вроде Касперский давно практикует? Браузеры не собираются учится? Преимущество в том, что ядро с SMT сможет работать эффективнее...
В AMD Zen 5 производительность инструкций AVX-512 может значительно вырасти
wise wise
21:29
Ооо, скоро новый поход на Москву...
"Группа Вагнера" снова объявила о наборе добровольцев для работы в Африке
Легенда
21:29
калисто топчик. я прошел взахлёб. тоже 120 фпс где то без рт
Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
Легенда
21:26
опять на 24гб?
Разработчики выпустили второй патч для «Смуты» через 3 дня после выхода релиза
Зю
21:24
С 1 марта операторы России начали вешать 5G в пилотных регионах на российском оборудовании. Так что опять хохол обосрался.
В Новосибирске началась разработка устройства для мобильной связи уровня 6G
Иван Сергеев
21:24
согласен, что я не Шойгу, и не знаю всех секретов. Но чтобы подружиться с логикой не нужно быть министром обороны. Если есть химические бомбы на 1,5 кт с невероятно секретной рецептурой - зачем тогда ...
ВКС РФ 1,5-тонной "вакуумной бомбой" с модулем планирования атаковали командный пункт ВСУ
REY_B_
21:23
И всё это опробовать сначала на этих "учёных". И пусть они ещё анальные затычки используют. Они же то же говорят что это что-то там "улучшает". Если что, для такого эксперимента могу подогнать, у меня...
Учёные: Стоячие рабочие места в офисах положительно влияют на эффективность труда
Зю
21:23
В итоге Zen4 получится инвалидиком аля Zen1: и платы под новые процессоры так себе, и сами по себе процы без (бесполезного) ИИ не котируются операционкой
В обновлении утилиты MC Extractor упоминается платформа AMD AM5+
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем