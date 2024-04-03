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gotreksson
Строительство оборонительных сооружений Украиной выглядит слишком запоздалым
В последнее время украинские власти стали активно пиарить создаваемые в разных местах оборонительные рубежи, на которые сейчас выделяются огромные деньги.

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Возведение фортификационных сооружений на севере Украины, включая окрестности Киева, оказалось неудачным, в то время как чиновники лишь стремятся создать иллюзию продвижения работ для оправдания расходов из бюджетов. Такую информацию распространил телеграм-канал «Резидент».

Украина столкнулась с рядом трудностей в ходе постройки оборонительных укреплений: начав строить их слишком поздно, она уже не в силах компенсировать этот запоздалый старт, полагают эксперты. Кроме того, Вооруженные Силы Украины не располагают отдельным подразделением, специализирующимся на подобных работах. "Из-за этого приходится прибегать к помощи частных компаний. Еще одной проблемой является обеспечение доступа к личным земельным участкам для возведения оборонительных сооружений, что сопровождается множеством бюрократических сложностей. К тому же коррупция в сфере строительства оборонительных сооружений достигла апогея — на местах стараются как можно быстрее освоить деньги, тендеры передаются исключительно "своим" (спешка обусловлена необходимостью избежать расходов бюджетных средств в случае наступления Вооруженных Сил России). К тому же возведение укреплений усложняется погодными условиями в весенний период с его непредсказуемыми дождями и грязью", — отмечается в сообщении ТК.

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Все перечисленные факторы будут причиной значительных потерь среди военнослужащих в будущем, подводит итоги «Резидент».

Строительство линий обороны на севере Киева представляет собой один из самых амбициозных фортификационных проектов в мире, направленный на предотвращение потенциальных атак на столицу Украины со стороны данного направления. Об этом заявил вице-президент офиса президента Украины, бывший глава киевской администрации Алексей Кулеба.

Так же Юрий Подоляка провел сравнение "зубов дракона" на "линии Зеленского" и "линии Суровикина". Он опубликовал часть своего расследования 2 апреля в своем Telegram-канале, посвятив внимание именно "зубам дракона".

По мнению Подоляки, между российскими и украинскими "зубами дракона" не только визуальные различия, но и различия в количестве рядов установки на местности. Так, российские укрепления состоят из трех рядов "зубов дракона", в то время как украинские обходятся двумя рядами. Кроме того, высота украинских "зубов" вызывает подозрения своей недостаточной величиной.

Расчеты Подоляки показали, что действительно значительными оказались различия в размерах и весе этих "зубов дракона". Он установил, что объем украинских "зубов" почти в пять раз меньше российских. Это означает, что украинские укрепления представляют собой гораздо менее эффективную защиту в случае прорыва.

Подоляка также отметил, что вес одного российского "зуба дракона" составляет примерно 1,3-1,5 тонны, что говорит о "серьезности" конструкции. В то время как украинский "зуб дракона" весит примерно 0,28-0,32 тонны при условии правильной укладки бетона. Это делает их заметно уязвимыми по сравнению с российскими укреплениями.

Обобщая результаты своего исследования, Подоляка подчеркнул, что решение прорыва обороны на украинской "линии Зеленского" потребует не только сил и технических средств, но и стратегического мышления. Необходимость разрезания тросов, скрепляющих "зубы дракона" в цепочку, и нейтрализации минных полей делает задачу еще более сложной и требующей хорошо продуманных тактических решений.

#новости #украина #всу #оборона #украина 2022 #коррупция #линия суровикина #зубы дракона #контнаступление #линия зеленского
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