ТАСС: проект строительства железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского монастыря в Крыму получил положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Этот проект уже не первый раз был заявлен, порождая в общественном пространстве дискуссии и споры. Рассматривались различные варианты маршрутов, и каждый из них вносил свои нюансы и особенности. Но три года назад появилась информация о строительстве новой электрифицированной железной дороги в окрестностях Симферополя — от участка Грузовой до Инкермана-2, обходя Свято-Климентовский монастырь, которую планировалось завершить к 2023 году.

Изначально планировалось переместить путь ближе к карьерному озеру, а линию проходить восточнее священного объекта. Часть пути даже предполагалось проложить через тоннели для сохранения окружающего рельефа, что привело к первоначальной оценке стоимости проекта в почти 4 миллиарда рублей. Но в итоге от этого варианта было решено отказаться, и было необходимо пересмотреть сроки и стратегию реализации проекта. В 2024 года компания "Транспроект" представила новую концепцию, в соответствии с которой железнодорожная ветка от участка 1529 км до 1531 км будет перенесена к реке Черная, за пределы заводской территории. Обход будет длиной около 2 км, из них почти половина проходит по металлической эстакаде на железобетонных опорах, что потребует выполнения комплекса мероприятий по укреплению грунта в сложных инженерно-геологических условиях. Также планируется перестроить маршрут Симферополь — Бахчисарай — Ялта, включив его в рамки проектирования нового искусственного сооружения, и проложить новую автодорогу к монастырю. О датах начала строительства и объеме финансирования на данный момент точной информации нет, но известно, что работы займут 21,5 месяца, а документация на проект уже одобрена соответствующими органами.

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В местном обществе присутствуют различные точки зрения на необходимость этого проекта. Оптимисты считают, что обход поможет избавить монастырь от шума и вибраций от проходящих поездов, что позитивно скажется на его обитателях и сохранности самого исторического объекта. С другой стороны, некоторые наблюдатели подчеркивают техническую сложность проекта и высокие расходы на его реализацию, что может стать причиной отсрочки начала работ. Особенно учитывая, что в ходе строительства придется перекрыть движение по Симферопольскому шоссе на длительный период, заставив водителей совершить объезд через "Тавриду" (А-291).

Первая железнодорожная магистраль у подножия скал монастыря была проложена еще в далеком 1873 году и стала частью Лозово-Севастопольской железной дороги. Сам монастырь появился в этих местах еще в минувшем тысячелетии и до сих пор вызывает интерес исследователей, хотя мнения ученых по поводу времени его основания разнятся. Тем не менее, история и будущее этого уникального места продолжают привлекать внимание общественности и специалистов, которые стремятся найти баланс между сохранением культурного наследия и современными техническими требованиями.