СГ «Развитие» объявила о планах запустить на северо-востоке Перми новое производство. На предприятии будут изготавливать полимерные трубы для теплоснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения.

До недавних пор Россия была в значительной степени зависима от импорта. В некоторых отраслях доля импорта превышала 90%. Особенно это касалось рынка строительных материалов, где около трех четвертей товаров были иностранного происхождения. Но начиная с 2022 года, ситуация начала меняться, и стал ощущаться острый дефицит отдельных товаров. Но этот виток событий стал постепенно оборачиваться в пользу России и ее экономики, благодаря не только импортозамещению (в основном с поставками из Поднебесной), но и созданию собственных производственных мощностей. Доля отечественной продукции продолжает увеличиваться, особенно на рынке полимерных труб, фитингов и муфт. Важный шаг в этом направлении делает СГ "Развитие", объявивший о запуске производства полимерных труб на северо-востоке Перми. Эти трубы будут использоваться для теплоснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения.

Проект импортозамещения в сфере строительных материалов реализуется при активной поддержке Фонда развития промышленности РФ. Новое цеховое производство будут открыто на базе завода "ЖБИ Стройиндустрия", приобретенного строительной группой "Развитие" в декабре прошлого года.

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Компания уделяет особое внимание качеству своей продукции, что позволит ей успешно конкурировать с азиатскими производителями. Развитие подобного производства также позволит сократить зависимость от импорта и избежать возможных проблем, связанных с торговыми путями.

Помимо производства полимерных труб, Фонд развития промышленности поддерживает и другие проекты в Пермском крае. Например, был предоставлен льготный заем для расширения производства шаровых кранов и увеличения выпуска винтовых забойных двигателей на местных предприятиях. Также средства выделены на модернизацию Пермской судоверфи, что позволит ей повысить качество своей продукции и оставаться конкурентоспособной на рынке. Поддержка других проектов в Пермском крае также способствует развитию региональной экономики и повышению конкурентоспособности национальных производителей.