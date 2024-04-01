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gotreksson
«Росатом» поможет решить проблему «фенольного озера» в Бурятии
Vostok.Today: структурное подразделение госкорпорации «Росатом» - Федеральный экологический оператор (ФГУП ФЭО) поможет Бурятии решить одну из самых застарелых экологических проблем. Речь о «фенольном озере», образовавшемся в советский период, когда в погоне за показателями индустриализации напрочь забывали об экологии.

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Одним из самых старейших предприятий в Бурятии является Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (УУЛВРЗ), который был возведен в тридцатые годы прошлого века в рамках масштабной строительной программы по всему Советскому Союзу. Это было время, когда заводы были настоящей кровеносной артерией страны, обеспечивая не только экономическое развитие, но и важность для национальной безопасности.

Для обеспечения эффективной работы металлургических цехов завода потребовалась газогенераторная станция, которая была построена в 1937 году. На тот момент этот технологический процесс казался вполне современным: загрузка высококачественного уголь-концентрата в генераторы приводила к выделению газа. Однако же, производство не обходилось без отходов – уголь не сгорал полностью, а фенольные отходы смешивались с водой. Представьте себе, что в те времена все эти ядовитые отходы сбрасывали прямо в реку Уду, которая впадает в чистейшее озеро Байкал. В год на газогенераторной станции сжигалось более 40 тысяч тонн угля, а объемы загрязненной воды также были огромными. Позднее решили, что с таким загрязнением реки ситуация выходит за рамки допустимого и стали выливать отходы в специально вырытую яму в городе Улан-Удэ.

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Эксплуатация газогенераторной станции продолжалась до 2005 года, после чего ее закрыли, но фенольное озеро осталось. Этот ядовитый водоем стал своего рода символом небрежности и безответственности в отношении окружающей среды.

"Росатом" взялся за решение этой проблемы. Специалисты Федерального экологического оператора уже начали работу по ликвидации отстойника. Они предупредили, что это сложная и долгая задача, учитывая сложные гидрогеологические условия на местности. Выбор технологии рекультивации будет осуществляться очень тщательно и с учетом опыта работы с подобными объектами в разных регионах страны.

Фенольное озеро в Улан-Удэ – лишь один из многих примеров небрежности в отношении экологии, которая характеризовала советский период. Подобные проблемы существуют и в других регионах, например, на Камчатке, где также имеется непосредственная необходимость во вмешательстве специалистов "Росатома".

Важно помнить, что забота об окружающей среде и экологическая безопасность должны быть приоритетными задачами для всех уровней власти и общества.

#новости #экология #росатом #байкал #дальний восток #загрязнение #бурятия #загрязненная вода #улан-удэ #уулврз
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ev_rus
23:45
Фср? У тебя либо перешарп, либо зернистость. Тектуры уже на каком скрине по счету смотрю слишком матовые, упрощены, как картон. Что на Амд не так? Не красиво же. У Легенды на НВ текстуры более глянцев...
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
Китя
23:45
4090 как раз при таких настройках столько и выдает. что не знал. а да я же 4090 не щупал.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:44
твоя амуде срет жестко. только мышкой не крути, слайд шоу будет
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Китя
23:42
Хоть знаешь какие это настройки это пути лучей и натив на таких настройках не одна карта не тянет только посмотреть в лужу.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
УдалЁн
23:42
Спасибо за пояснение. А то уже не первый месяц поражаюсь откуда столько дебилов в комментах. Вон тот же "Китя" с айкю ниже температуры тела.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:37
26 фпс... ммммм каеф. в лагах гамаешь амукальщик? твоя амудя говорит ВЫРУБАЙ!!!! ПОБАЛОВАЛСЯ И ХВАТИТ. ОСТАВЬ ЭТО ПАЦАНАМ НА нв
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Китя
23:36
Как тебе отражения от воды.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:22
ну если по фактам я тут Легенда. ну и боярышник( фартовый) ( он же Кружит Голову Мимоза ) он же вАСЯ сТОПкин. но он чмо тут. ноги вытереть
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:13
RT ненужон)) каломудешники чё так? православный натив?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:04
амудя а ну под стол. кококоок RT НЕНУЖОН. ДА НЕ дизлакайте щя китя этоже место на своем амудекале в 15 фпс покажет
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
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