Vostok.Today: структурное подразделение госкорпорации «Росатом» - Федеральный экологический оператор (ФГУП ФЭО) поможет Бурятии решить одну из самых застарелых экологических проблем. Речь о «фенольном озере», образовавшемся в советский период, когда в погоне за показателями индустриализации напрочь забывали об экологии.

Одним из самых старейших предприятий в Бурятии является Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (УУЛВРЗ), который был возведен в тридцатые годы прошлого века в рамках масштабной строительной программы по всему Советскому Союзу. Это было время, когда заводы были настоящей кровеносной артерией страны, обеспечивая не только экономическое развитие, но и важность для национальной безопасности.

Для обеспечения эффективной работы металлургических цехов завода потребовалась газогенераторная станция, которая была построена в 1937 году. На тот момент этот технологический процесс казался вполне современным: загрузка высококачественного уголь-концентрата в генераторы приводила к выделению газа. Однако же, производство не обходилось без отходов – уголь не сгорал полностью, а фенольные отходы смешивались с водой. Представьте себе, что в те времена все эти ядовитые отходы сбрасывали прямо в реку Уду, которая впадает в чистейшее озеро Байкал. В год на газогенераторной станции сжигалось более 40 тысяч тонн угля, а объемы загрязненной воды также были огромными. Позднее решили, что с таким загрязнением реки ситуация выходит за рамки допустимого и стали выливать отходы в специально вырытую яму в городе Улан-Удэ.

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Эксплуатация газогенераторной станции продолжалась до 2005 года, после чего ее закрыли, но фенольное озеро осталось. Этот ядовитый водоем стал своего рода символом небрежности и безответственности в отношении окружающей среды.

"Росатом" взялся за решение этой проблемы. Специалисты Федерального экологического оператора уже начали работу по ликвидации отстойника. Они предупредили, что это сложная и долгая задача, учитывая сложные гидрогеологические условия на местности. Выбор технологии рекультивации будет осуществляться очень тщательно и с учетом опыта работы с подобными объектами в разных регионах страны.

Фенольное озеро в Улан-Удэ – лишь один из многих примеров небрежности в отношении экологии, которая характеризовала советский период. Подобные проблемы существуют и в других регионах, например, на Камчатке, где также имеется непосредственная необходимость во вмешательстве специалистов "Росатома".

Важно помнить, что забота об окружающей среде и экологическая безопасность должны быть приоритетными задачами для всех уровней власти и общества.