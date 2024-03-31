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gotreksson
В Марокко к Чемпионату мира по футболу 2030 года построят новую арену на 115 тыс. зрителей
The Sun: стадион будет называться «Гранд Стад де Касабланка». Трибуны арены будут вмещать 115 тыс. зрителей — больше всех других стадионов в мире. Построен стадион будет в городе Эль-Мансурия.

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В скором времени стадион, расположенный в Северной Корееперестанет быть самым крупным в мире, потому что в Марокко заявили о своих планах построить новую арену на 115 тысяч зрителей к Чемпионату мира по футболу 2030 года. Этот стадион будет возведен примерно в 38 км к северу от Касабланки, в уютном городке Эль-Мансурии, где по последним данным проживает всего 13 тысяч человек. Планируется, что стадион будет готов к эксплуатации к 2028 году, а общие затраты на проект, по оценкам, составят от €450 до €500 миллионов. На данный момент продолжаются работы на площади 100 гектаров для подготовки строительства.

О будущем стадионе стало известно после объявления результатов госконкурса, в рамках которого семь компаний из разных стран представили свои концепции, включая известные фирмы Zaha Hadid Architects и Foster + Partners. В результате предпочтение для работы над проектом постройки стадиона отдали совместно американской компании Populous и фирмам OUALALOU + CHOI из Франции и Марокко.

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Американцы обладают обширным опытом в данной области. Они реализовали сотни проектов по всему миру в более чем 30 странах, включая такие известные объекты, как стадион Уэмбли на 90 тысяч зрителей, который был открыт в 2007 году, и Emirates Stadium, где футбольный клуб "Арсенал" проводит свои матчи с 2006 года в Английской Премьер-лиге.

Сейчас самым крупным стадионом в мире остаётся Rungrado 1st of May Stadium в Северной Корее на 114 тысяч зрителей. Первоначально он мог вмещать до 150 тысяч зрителей, но после реконструкции и замены скамеек на кресла количество мест было уменьшено. Тем не менее, этот стадион по-прежнему остаётся лидером в мире по вместимости.

Ранее абсолютным рекордсменом считался Страговский стадион в Праге, построенный в далеком 1926 году. Его вместимость составляла 220 тысяч зрителей. Стадион модернизировали несколько раз, однако после 1975 года здание практически не реконструировалось, и со временем начало разрушаться. На сегодняшний день этот "Колизей XX века" находится в плачевном состоянии и был исключён из списка действующих стадионов с 2007 года.

Еще одним гигантом стадионов была бразильская "Маракана". В 1950 году на этом объекте, во время Чемпионата мира по футболу, был побит абсолютный рекорд по посещаемости — на финальном матче между хозяевами турнира и сборной Уругвая на стадионе присутствовало почти 200 тысяч человек. В последующем стадион был отреконструирован, и его вместимость уменьшилась до 78,8 тысяч зрителей в результате работы, проведенной в прошлом десятилетии.

#новости #футбол #марокко #стадион #rungrado 1st of may stadium #гранд стад де касабланка #маракана #футбольная арена #чемпионат мира по футболу 2030 #эль-мансурия
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