ТАСС: индийский бизнес-альянс (ИБА) заключил с российской транспортной группой Fesco соглашение о совместной работе над транспортно-логистическими проектами в России и в Индии.

В свете антироссийских санкций, многие европейские компании приняли решение покинуть российский рынок, включая датского гиганта контейнерных перевозок Maersk. Это в свою очередь привело к возникновению нового игрока на рынке – российского FESCO, который решил заполнить пустоту, оставленную Maersk. Подписав соглашение с Индийским бизнес-альянсом, FESCO обещает проложить новые пути в транспортно-логистической сфере. После уведомления Maersk о своем уходе из России и продаже своих логистических терминалов, у FESCO открылись новые возможности. Акции компании за последний год выросли в цене в 2,5 раза.

В 2023 году FESCO продемонстрировала впечатляющие результаты:

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- международные морские перевозки – 199 тыс. TEU(условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств)(+30%);

- интермодальные перевозки – 307 тыс. TEU (+25%);

- перевалка контейнеров во Владивостокском морском торговом порту – 430 тыс. TEU (+24%);

- выручка – 92 млрд (+9%);

- операционные расходы – 46,9 млрд (+20%). Рост объясняется увеличением транспортных расходов, в частности, железнодорожных услуг;

- чистая прибыль – 32 млрд (+117%).

В 2022 году FESCO оперативно приобретала логистические терминалы, принадлежащие Maersk. В прошлом году компания приобрела морские суда грузоподъемностью от 6 до 7 тыс. TEU. Контейнеровозы крупного размера принадлежали всего трем крупнейшим компаниям – Maersk, MSC и CMA CGM.

Утратив доступ к российскому рынку из-за антироссийских санкций, Maersk сейчас оказался в тени. Ранее у компании были амбициозные планы в России, включая установление новых торговых маршрутов "Север – Юг", "Один пояс – Один путь" и развитие Северного морского пути. Однако теперь Maersk лишается логистического маршрута через Россию и не может использовать привычный морской коридор через Суэцкий канал из-за осложнений в регионе.

"Maersk сообщает о значительном снижении операционной прибыли более чем в два раза из-за "замедления" мировой торговли. Доходы оператора контейнерных перевозок сократились более чем на 50% в первом квартале прошлого года, сократившись до $4 млрд по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Совокупные доходы упали на 26% до $14,2 млрд. Прибыль морских перевозок уменьшилась на треть до $9,9 млрд с $15,6 млрд. Объемы контейнерных перевозок сократились более чем на 9%", – сообщает slavtrans.com.

Показатели TEU у Maersk остаются на уровне 20 млн, в то время как для FESCO рекордные показатели были достигнуты в прошлом году – 551 тыс. TEU. Хотя цифры на первый взгляд несравнимы, в динамике FESCO проявляет значительный прогресс. Кроме того, сообщение о стратегическом партнерстве с Индийским бизнес-альянсом на выставке TransRussia 2024 говорит о том, что к концу десятилетия российская компания может представлять серьезную угрозу для Maersk. В контексте нарастающего милитаристского настроения на Западе, шансы FESCO на укрепление своего положения на рынке лишь увеличиваются.

С огромными инвестициями, вкладываемыми Россией в транспортную инфраструктуру, успешное развитие FESCO выглядит все более реальным. И неудивительно, что в условиях политических игр западных стран даже такой мировой гигант, как Maersk, неизбежно подвергается угрозе устойчивости.