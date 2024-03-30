Михаил Мишустин провел важное стратегическое заседание по проблемам развития судостроения в России

Недавно Михаил Мишустин провел важное стратегическое заседание по проблемам развития судостроения в России . Состояние этой отрасли оставляет желать лучшего. Хотя нельзя утверждать, что судостроение в России находится в упадке и отсутствует вовсе. Напротив, на мировой арене мы сохраняем весьма сильные позиции, особенно в некоторых областях, например, в ледоколостроении, где мы являемся лидерами. Однако, если рассматривать в целом, наше отечественное судостроение находится в упадке, с нерешенными многими ключевыми вопросами. В настоящее время можно выделить три основные проблемы отечественного судостроения. Во-первых, выпуск судов занимает много времени, и часто сроки сдачи не соблюдаются. Во-вторых, стоимость работ высока и не конкурентоспособна по сравнению с некоторыми другими странами. В-третьих, наблюдаются слабые позиции в отечественной судостроительной промышленности. А это крайне важный аспект, так как именно судостроение является ключевой "базой" для любого судна.



С одной стороны, государство оказывает отрасли серьезную поддержку, в основном финансовую, через гособоронзаказ. В противном случае многие верфи могли бы просто прекратить свое существование. Однако "финансовая инъекция" не всегда решает все проблемы. Судостроение является сложной и стратегически важной сферой, которая не может функционировать и развиваться только на рыночных началах, даже при поддержке государства.



Для преодоления кризиса в судостроении необходимо разработать систему государственного планирования, включающую в себя модернизацию верфей, развитие производства комплектующих устройств, расширение производственных мощностей, обучение кадров и другие меры. Подход нуждается во всеобъемлющем понимании и раскрытии многих аспектов.



Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) контролирует около 80% производственных мощностей. В августе прошлого года было принято решение передать ОСК под управление банка ВТБ на пять лет. Подобное решение ставит ВТБ в сложное финансовое положение, но важно помнить, что банк несет на себе ответственность за выполнение стратегических функций, важных для страны.



Намечены амбициозные цели. К 2037 году планируется построить более 1,7 тыс. морских и речных судов. Для достижения этих результатов принята долгосрочная стратегия "Судостроение 4.0", которая предполагает ряд изменений в индустрии и строительство новой верфи на Северо-Западе. Это лишь малая часть изменений, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности нашего судостроения.